Kártérítést fizet Gréczy Zsoltnak a Pesti Srácok

2453 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 308-an vannak lélegeztetőgépen.

Azt írják, a beoltottak száma 4 554 679 fő, közülük 2 656 671 fő már a második oltását is megkapta. Ma is folytatódik a regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon. Az SMS-t kapott regisztráltak továbbra is tudnak online időpontot foglalni Pfizer-oltásra, emellett minden érvényes regisztrációval rendelkező továbbra is tud Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokat foglalni. A háziorvosok Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinákkal tudják folytatni az oltást. Már ingyen le lehet tölteni azt a jelenleg tesztüzemmódban működő mobilalkalmazást , amely igazolja az oltás tényét, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltásra. Az újraindítás következő fokozata 5 millió beoltottnál várható – ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be péntek reggeli nyilatkozatában. A védettségi igazolványok postázása folyamatos, és azt már az első oltás után kiállítják. Ha bármilyen probléma merülne fel a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban, azt az Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen a kormányablakban lehet bejelenteni.