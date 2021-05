Napi vírus: 61-en hunytak el, 718 új fertőzöttet regisztráltak

A fideszes sajtótermék azzal, hogy hamis állításával zaklatónak nevezte, megsértette a DK politikusának személyiségi jogait.

A Fővárosi Törvényszék jogerős határozatában kártérítésre kötelezte a Pesti Srácok kiadóját - közölte Demokratikus Koalíció. A fideszes sajtótermék azzal, hogy hamis állításával zaklatónak nevezte, megsértette a DK politikusának személyiségi jogait. Korábban a Bíróság helyreigazításra kötelezte a Pesti Srácokat, most fizetniük is kell a hazugságért - teszik hozzá. Gréczy Zsolt számos pert indított az őt rágalmazó fideszes kiadványok ellen, valamennyit megnyerte. Összesen 19, az ő igazát bizonyító ítélet született. A mostani az első határozat, amikor a rágalmazó fizetni is kényszerül. A döntés ellen nincs helye fellebbezésnek - zárul a közlés.