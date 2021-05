Szabad szemmel: A Fideszre az utóbbi jó 10 év legszorosabb választási küzdelme vár

Nyugati szomszédunknál a nyitás kulcsa az ottani „zöld útlevél”, amelyet a beoltottak, a gyógyultak és a negatív teszttel rendelkezők kapnak.

Szombat éjféltől Ausztria-szerte feloldják a koronavírus-járvány megfékezését célzó, november óta érvényben lévő éjszakai kijárási korlátozást – jelentette be Wolfgang Mückstein szociális és egészségügyi miniszter. Ismertette: a látványosan javuló járványügyi adatoknak köszönhetően az iskolák már május 17-én, hétfőn visszatérnek az úgynevezett jelenléti oktatáshoz, míg az általános nyitás május 19-én, szerdától lép életbe. Szigorú feltételek mellett ugyan, de kinyitnak a hónapok óta zárva tartó éttermek külső és belső terei, a hotelek, és látogathatók lesznek a kulturális és sportrendezvények is. Továbbra is érvényben marad a távolságtartás és az FFP2-es típusú maszkok zárt terekben elrendelt kötelező viselése. A nyitás legfontosabb alappillére a „zöld útlevél” lesz, amely ugyan még nem egységes digitális formában jelenik meg, de a beoltottaknak, a gyógyultaknak és a negatív koronavírus-teszttel rendelkezőknek számos helyre szabad belépést biztosít. Mindenkinek a saját igazolása szolgál majd belépőül – a kereskedelmi egységek és a múzeumok kivételével – az újranyitó éttermekbe, hotelekbe, a kulturális és sportrendezvényekre is. Az oltások számának növekedése is hozzájárul az általános nyitáshoz. Ausztriában átlépte a négymilliót a beadott oltások száma, mintegy hárommillió ember, az oltható lakosság egyharmada kapta meg legalább az első adag vakcinát, és több, mint egymillióan már mindkettőt. Jelenleg az 55 éven felüliek, az egy vagy több krónikus betegséggel küzdők és a magas kockázati besorolású foglalkozáscsoportok - rendőrök, pedagógusok - immunizálása folyik, de május végén a kereskedelemben dolgozók is sorra kerülnek. Ausztriában napok óta 1000 alatt van az új megbetegedések száma, és a kórházban ápoltak száma is folyamatosan csökken. Az elmúlt 24 órában 644 embernél igazoltak vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 636 424 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 973, intenzív osztályon kezelnek 321 beteget. A fertőzés okozta betegség (Covid-19) szövődményeibe az elmúlt napon 15-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 10 470-re emelkedett. A betegségből 614 803 osztrák gyógyult fel. (Képünkön a német-osztrák határ; az átkelőkön még marad a szigor)