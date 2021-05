Oltással az indiai mutáns ellen is védettek vagyunk - állítja a brit miniszter

Egyelőre semmi kilátás sincs arra, hogy csillapodjék a feszültség a Közel-Keleten. Az izraeli légierő szombaton egy médiaházat rombolt le.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, „addig folytatjuk a hadjáratot, amíg szükséges”. Figyelmeztette a Hamász vezetőit, hogy nem tudnak elbújni sem a felszínen, sem a föld alatt. „Senki sem védett” – figyelmeztetett. Az izraeli légierő ennek megfelelően hétvégén is folytatta célzott támadásait a radikális iszlamistákkal szemben. A Hamász funkcionáriusainak házait támadták. Lőtték egyebek mellett a Hamász vezetője, Dzsihia al-Szinvar otthonát. A hadsereg a Twitteren egy videofelvételt tett közzé, amelyen földig rombolt háza látható. A Han Juniszban található épület – izraeli közlés szerint – fontos szerepet töltött be a Hamász katonai infrastruktúrájában. A hadsereg szerint több tucatnyi célpontot támadtak 24 óra leforgása alatt, több lőszerraktárat semmisítettek meg. Palesztin források úgy vélik, ez volt az eddigi legsúlyosabb légicsapás, Gázában öt épület semmisült meg, 33-an haltak meg. Nagy visszhangot keltett a világban, hogy az izraeli haderő szombaton lerombolta azt a médiakomplexumot, ahol nemzetközi tudósítók dolgoztak. Előzőleg az izraeli titkosszolgálat egy munkatársa értesítette a 13 emeletes toronyházban dolgozókat, hogy egy órát kapnak az épület evakuálására. Erről számolt be az Al-Dzsala nevű épület tulajdonosa, Dzsavad Mehdi. Az AP hírügynökség és az Al-Dzsazíra munkatársai sietve elhagyták az épületet, majd az izraeli légierő le is bombázta azt, az épület kártyavárként omlott össze. A vádak szerint az épületet a Hamász titkosszolgálata is használta. A radikális palesztin szervezet a hétvége folyamán rakétáival többször is támadta Tel-Avivot. Egy támadást követően Ramat Ganban egy izraeli férfi életét vesztette. Hírek szerint házának nem volt pincerésze, így nem tudott elmenekülni a Hamász rakétái elől. Csak szombaton fél tucatnyi izraeli várost ért rakétatámadás. A radikális Hamász azt közölte, ezzel torolták meg a Gázai övezet északi részén található Al-Sati menekülttáborral szembeni, az izraeli légierő által szombat hajnalban végrehajtott légicsapást, amelyben nyolc gyermek és két nő vesztette életét. Mindannyian egy család tagjai voltak. A támadás során az izraeliek a Hamász „metrórendszerét”, föld alatti csatornarendszerét akarták felszámolni. A radikális iszlamisták már mintegy 3000 rakétát lőttek ki izraeli célpontokra. Az izraeli hadsereg szóvivőjének közlése szerint jelentősen meggyengítették a Hamász és a szintén radikális Iszlám Dzsihád infrastruktúráját, már ami a rakéták gyártását illeti. Mint mondta, ez fontos fejlemény a jövőre nézve. Médiajelentések szerint már több mint 150-en haltak meg a több napja tartó konfliktusban, izraeli részről pedig tíz személy vesztette életét. António Guterres ENSZ-főtitkár aggodalmát hangoztatta a legutóbbi fejlemények kapcsán. Szóvivője útján közölte: lesújtotta a halálos áldozatok magas száma. Emlékeztetett arra, hogy minden támadás polgári, illetve médialétesítmények ellen a nemzetközi jog megsértését jelenti. Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azt közölte, Izraelnek jogában áll megvédeni lakosságát, de el kell kerülnie, hogy civilek is életüket veszítsék a konfliktusban. Kérdéses, hogy a nemzetközi közvetítések sikerrel járnak-e. Ezzel a kérdéssel foglalkozott az ENSZ Biztonsági Tanácsának vasárnap edte kezdődött tanácskozása is.