A Borkai-botrány titkos részletei és a hatalom gubancos szálai

A hvg.hu cikksorozatban tárja fel a 2019-es önkormányzati választás kampányában kipattant ügy eddig ismeretlen hátterét.

Három évvel ezelőtt egy férfiakból és nőkből álló társaság egy horvát kisváros kikötőjéből kihajózott az Adriára – ezzel a felütéssel megy vissza a hvg.hu a Borkai-ügy „gyökereihez”. Másfél évvel később egy egész ország azokról a nyilvánosságra került szexfelvételekről beszélt, amelyeket a társaságból valaki titokban készített a hajón. A szexbotrányba az ügy egyik főszereplője, az akkor még Győr polgármestereként tündöklő Borkai Zsolt belebukott, de megsínylette a kalandot a buli többi résztvevője, közvetve pedig a Fidesz–KDNP is.



„És ha ez még nem lenne elég, az érintett férfiakat tízmillió forintra húzták le alvilági figurák. De hogyan kerültek a nők a hajóra és mi történt azon a bizonyos estén? Hónapokkal a buli után kik és hogyan húztak hasznot a felvételekből? Milyen ukázt adott ki Orbán Viktor Kubatov Gábor pártigazgatónak és mi történt azután, hogy a szexképek nyilvánosságra kerültek?” – egyebek mellett ezeket, a máig sokakat érdeklő kérdéseket feszegeti a cikksorozat.

Kiemelték: a horvátországi Trogir városát sokan azért ismerik, mert a tengerpart egyik legszebb középkori városa, de hat magyar férfinak más miatt lesz örökre emlékezetes. 2018. május 21-én késő délután öt fiatal nő érkezett autóval a városba. A kocsit vezető nő, akit egy héttel korábban az egyik barátja, Z. bízott meg azzal, hogy szedje össze a csapatot, aznap indult el Pomázról. A nő az autóban ülő négy másik nőt, Szilvit, Gabit, valamint egy ikerpárt, Csengét és Lilit Székesfehérváron vette fel. A fiatal fehérváriak ismerték már egymást, de a csapatot fuvarozó nővel akkor találkoztak először – legalábbis a sofőr később ezt mesélte az őt kihallgató nyomozóknak. Neki Z. még Magyarországon megadta a hajós buli egyik szervezőjének a mobilszámát, hogy neki jelezze, ha már tudja, mikor érnek Trogirba. Amikor a kocsi beért a horvát kisvárosba, a nő hívta is a szervezőt, aki egy parkolóba irányította őket, ahová értük ment. Ő volt Rákosfalvy Zoltán, egy prominens győri ügyvéd, akinek a neve akkor még nem, csak bő másfél évvel később vált országosan is ismertté. A parkolóból a nők már Rákosfalvyval együtt mentek el a kikötőhöz, ahol egy gyönyörű, háromszintes katamarán fogadta őket és Rákosfalvyval együtt hat férfi. A nőknek nagyon tetszett a hajó, amelynek a legalsó részén a hálókabinok, a középső részén egy nappali, míg a legfelső emeleten a fedélzet és a kormányállás volt. A nők közül páran szinte azonnal előkapták a mobiltelefonjaikat, hogy lőjenek néhány szelfit. Jóllehet egy kívülállónak, így a nőknek is úgy tűnhetett, mintha ez egy összeszokott baráti társaság lenne, valójában ezek a férfiak, így együtt, először vettek részt ilyen hajós kiruccanáson:

„A hat férfi mindegyike a győri vállalkozói elit krémjéhez tartozott, amelynek a motorja három barát, ők álltak egymáshoz a legközelebb: Rákosfalvy Zoltán mellett egy ismert győri milliárdos nagyvállalkozó, János, valamint Győr első embere, Borkai Zsolt akkori fideszes polgármester, olimpiai bajnok tornász.”

A három barát sokat köszönhetett egymásnak, főleg az elmúlt bő tíz évben. Ehhez persze az is kellett, hogy Borkait 2006-ban polgármesterré válasszák, így legyen a mögötte álló Jánosnak és a dörzsölt ügyvéd hírében álló Rákosfalvynak elég élettere. A politikai támogatással a háta mögött Rákosfalvy egy offshore cégen keresztül és a János által biztosított tőkével 2012 környékén olyan földterületeket szerzett meg, amelyeket később a német Audinak tudott értékesíteni. A gyanús földügyleteket annak idején éppen a hvg.hu tárta fel, de a sztorinak nem lett következménye, jogilag jól bebiztosították. Mindez tovább erősítette Rákosfalvy, János és Borkai pozícióit.