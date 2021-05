Müller Cecília: a szent cél, a magyar vakcina, úgyhogy mindjárt alapkő

Légvédelmi képességeket biztos vesz a kabinet, a rakéta sorozatvetők vásárlásával még kivár.

A török Bayraktar TB2-es drónok lehengerlő teljesítményt nyújtottak azeri oldalon a Hegyi-Karabah konfliktusban.)

Új drónok és aktív védelmi rendszerek beszerzéséről, illetve hamarosan bejelentést tesznek új mobil légvédelmi rendszerek vásárlásáról is – idézte Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos Hír TV-nek adott interjúját a portfolio.hu . 2018 óta létezik Magyarországon drónstratégia és 2017 óta nézi a kormány a drónpiacot esetleges vásárlásokat kutatva. (Arról, hogy konkrétan mely céggel állapodnak meg, az dönt majd, hogyan lehet a drónokat továbbfejleszteni, illetve hogy lehet a gyártásról megállapodni, mert szeretnék ezeket a képességeket idehozni Magyarországra. , mint potenciális drónbeszállítók – tette hozzá. Maróth Gáspár megerősített egy korábbi értesülést is, mely szerint Magyarország Oerlikon Skyranger légvédelmi rendszerek beszerzéséről tárgyal. Ahogy azt sem titkolta: a Kaposváron fejlesztendő újfajta katonai jármű 8x8-as meghajtású lesz, és egyes megoldásokat felhasználnak majd a Rheinmetall-KMW Boxer harcjárműből is. A kormánybiztos arról is beszélt, hogy egyelőre még kivárnak a rakéta-sorozatvetők beszerzésével kapcsolatosan, mert gyorsan fejlődik a technológia ezen a téren, de elemzik a beszerzés lehetőségét. Maróth Gáspár arról is beszélt, hogy Magyarország az Eurocopter Tiger harci helikopter fejlesztési projektjébe lépett be az elmúlt hetekben. A Tiger egyébként egy több évtizede létező helikoptertípus; valószínűleg arról van szó, hogy Magyarország ennek a továbbfejlesztésébe, vagy egy Tigeren alapuló, új harci helikopter fejlesztésébe kapcsolódott be.