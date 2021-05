Karácsony: már több mint 11 ezren csatlakoztak a 99 mozgalomhoz

A szülők védettségi igazolványával vagy PCR-teszttel vághatnak neki a nagyvilágnak - országonként eltérnek a belépési feltételek.

Nyolc országban fogadják el a magyar védettségi igazolványt, a gyerekek azonban egyelőre három országba léphetnek be teszt nélkül. A Külgazdasági és Külügyminisztérium az ATV Híradó kérdésére azt válaszolta: a többi ország esetében is dolgoznak azon, hogy a megállapodást teljes mértékben kiterjesszék a fiatalokra is. Jelenleg Bahreinbe, Csehországba, Észak-Macedóniába, Horvátországba, Montenegróba, Szerbiába, Szlovéniába és Törökországba lehet utazni a magyar védettségi igazolvánnyal. Görögországba az okirat hiteles fordítása is szükséges a belépéshez, az adriai nyaraláshoz pedig az „oltási könyvet” is be kell mutatni. Kiss Róbert Richárd turisztikai szakember elmondta, a 10 év alatti gyerekek a két oltást - és az utána eltelt, megfelelő időtartamot - igazoló védettségi igazolvánnyal rendelkező szüleikkel utazhatnak, ám az, hogy az ennél idősebb gyerekek hogy utazhatnak, még kérdéses. Az egyes országokba való belépés feltételeiről a külügyminisztérium konzuli szolgálata közöl információkat . Ezek alapján Csehországba, Szlovéniába és Bahreinbe például a 18 éven alattiak friss PCR-teszt birtokában léphetnek be. Észak-Macedóniába, Szerbiába, valamint Törökországba szülői kíséret esetén nem kell teszt a fiataloknak, a montenegrói utazáskor pedig 5 éves kor alatt szabad az út.