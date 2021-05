Próbakoncert és próbafesztivál után itt a próbafutás - galéria

Egy kínai rajongó építteti újra a Titanicot

A híres tengerjáró méretpontos másolata épül a kínai Dajingban, ahol a helyi vidámpark fő látványosságának szánják. A tervek szerint ráadásul a hajót nem csak megnézni lehet majd, hanem szállodaként is funkcionálni fog. A befektető Su Shaojun energiaipari befektetéseit adta el, hogy az 1997-es film rajongójaként az épülő Titanic másolatába fektesse a pénzét. A hajón lesz működő gőzgép is, ezért az éjszakánként 150 dolláros kajütökben valóban úgy érezheti majd a látogató, mintha az óceánon hajózna, pedig ezer kilométerre lesz a tengertől. A tulajdonos szeretné, ha múzeumként is működhetne a hajó, aminek népszerűségének a nemrég megjelent kínai Titanic túlélőkről szóló dokumentumfilm is jót tett. A megnyitóra szeretnék meghívni a legendás film főszereplőit és James Cameront is.