Rakétaeső és háborús bűnök – Továbbra is feszült a helyzet a Közel-Keleten

Mintegy 42 ezer gázai lakos kényszerült otthona elhagyására a múlt hétfőn kezdődött izraeli légicsapások következtében, őket az ENSZ palesztinokkal foglalkozó menekültszervezete, az UNRWA által fenntartott 50 iskolában helyezték el, közölte hétfőn délután a szervezet szóvivője.

A palesztin egészségügyi minisztérium hétfő reggeli összesítése szerint a Gázát ért légicsapások 197, a tárca szerint „ártatlan” áldozatot követeltek, köztük 58 gyermek és 34 nő életét. Hétfő reggel újabb erős bombázással folytatódott a Falak őrzője hadművelet, ami becslések szerint 42 halálos áldozattal járt.

Izrael eközben hangsúlyozza, csakis terrorcélpontokat vesz célba, ámde a Gázát uraló Hamász terrorszervezet a civileket használja élő pajzsként, szándékosan telepíti hadászati infrastruktúráját, beleértve a rakétakilövő állomásokat is lakott területre, lakóházakba és intézményekbe, az elhunytak többsége pedig terrorista volt. Az izraeli hadsereg nyilvánosságra hozott összesítése szerint a Hamász 3150 rakétát lőtt ki hétfő délelőttig Izraelre és még 460-t elindított, de azok célt tévesztettek és még gázai területen csapódtak be. A légicsapásokban 820 terrorcélpontot semmisített meg az IDF, és 130 ismert terroristát likvidált. Az önvédelemhez való jog elismerése mellett a gázai civil lakosságot sújtó bombázások, valamint a nemzetközi sajtóirodák szombati felrobbantása és a sajtószabadság veszélyeztetése miatt folytatódnak az Izraelt elítélő és tűzszünetet követelő nemzetközi megnyilvánulások. „Teljes mértékben legitim célpont” volt az amerikai AP hírügynökségnek és a pánarab Al Jazeera televízió tudósítói irodáinak is otthont adó gázai toronyház szombati lebombázása, állította Benjamin Netanjahu. Az ügyvivő izraeli miniszterelnök hangsúlyozta, a Hamász ezúttal is civil élőpajzs mögé próbált bújni, de meg kell értenie, hogy „senki sem védett és nem lehet elrejtőzni, sem a föld felett, sem a föld alatt”. A hadsereg kommünikéje szerint a lebombázott Al Dzsalaa toronyházban - a sajtóirodák mellett a Hamász katonai hírszerzése és az Iszlám Dzsihád terrorcsoport is irodákat tartott fenn. Itt székelt többek között a Hamász katonai hírszerzésének kutatási és fejlesztési egysége, amely a Gázát uraló terrorcsoport birtokában lévő „legértékesebb technológiai felszereléseket” használta.



Netanjahu kiemelte, a hadsereg ezúttal is meghozta a megfelelő intézkedéseket, hogy civil áldozatai ne legyenek a légicsapásnak, az izraeli kormányzat pedig minden információt megoszt „amerikai barátaival”.

A kormányfő ugyanakkor újra egyértelművé tette, nem készülnek fegyverszünetre mindaddig, míg a Hamász harci kapacitását teljesen meg nem semmisítik, ám cáfolta azokat a híreket miszerint Izrael visszautasított volna egy Egyiptom által kieszközölt, az ereje végéhez közeledő Hamász által el is fogadott tűzszünetet. A Gázát érő légicsapások izraeli indoklása nem csillapítja a nemzetközi aggodalmakat és bírálatokat. A Riporterek Határok Nélkül (RSF) újságíró szervezet a hágai Nemzetközi Büntetőbírósághoz (ICC) fordult az Al Dzsalaa toronyház lebombázása miatt, mert álláspontja szerint ez háborús bűntettnek minősül. Az RSF kiemelte, az egy hete tartó izraeli bombázásokban eddig 23 helyi és nemzetközi média székhelye semmisült meg. A Nemzetközi Büntetőbíróság már márciusban eljárást indított palesztin kérésre Izrael korábbi állítólagos háborús bűnei kivizsgálására, a RSF most arra kéri a testületet, az eljárást terjesszék ki a jelenlegi hadműveletre is.