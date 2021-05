Leghamarabb 30 év után bocsátható feltételes szabadságra.

Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a szigetszentmiklósi késelőt a Fővárosi Ítélőtábla – tudatta a bíróság közleményében hétfőn. Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 1987 és 2014 között rendőr volt, leszerelése után többek között magánnyomozással és őrzés-védelemmel foglalkozott. Az áldozat házassága a férjével a 2000-es évek elején megromlott, külön költöztek. A férj cégének teljes tulajdonjogát az asszonyra és a közös gyermekükre megosztva átruházta, azonban ügyvezetői pozíciójáról nem mondott le, illetve a cég bankszámlája felett is ő rendelkezett. A nő és férje viszonya akkor romlott meg végleg, amikor az asszony el akarta adni üzletrészét . A vádlott korábbi élettársa útján ismerkedett meg a sértett férjével, és tudomást szerzett a köztük fennálló pénzügyi ellentétekről. Elhatározta, hogy erre hivatkozva megpróbál pénzt szerezni a sértettől, így elkezdte megfigyelni vagy megfigyeltetni a lakóhelyét és szokásait. 2017 áprilisában egy parkolóban beült a nő mellé annak kocsijába és bemutatkozás nélkül valótlanul állította, hogy a férje 40 millió forinttal tartozik neki. A férfi elhatározta, hogy megöli az asszonyt, ezért találkozót kezdeményezett. Amikor a nő beült az autójába, egy erdős területre hajtottak, ahol az asszonyt az autóból kiszállította, dulakodtak, a vádlott több alkalommal megütötte őt a fején, majd zsebkésével háton, mellkason és nyakon szúrta. A nő még életben volt, amikor a vádlott eltemette őt. Az első fokon eljárt Budapest Környéki Törvényszék 2020. július 3-án a férfit előre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy legkorábban 30 év letöltése után bocsátható feltételes szabadságra. Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője fellebbezett. A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú nyilvános ülésén a férfi tagadta a bűncselekmény elkövetését. A tábla indoklása szerint az objektív bizonyítékok – például a térfigyelő kamerák felvételei, az áldozat internetes elektronikus fiókjának helymeghatározási adatai, a hívás- és GPRS-adatforgalmazási adatok –, továbbá a szakértői vélemények és más bizonyítékok alapján kétséget kizáróan megállapítható, hogy a nőnek 2017. április 27-én délután 16 óra körül a vádlottal volt találkozója, a férfi volt az, aki nemcsak a helyszínre kísérte, de utoljára látta élve az áldozatot, tehát ő ölte meg. Egyetértett a tábla az elsőfokú bírósággal abban is, hogy a vádlott anyagi ellenszolgáltatásért ölte meg a nőt, cselekményét a közvetlen haszonszerzés motiválta. A tábla szerint az elsőfokú bíróság törvényesen minősítette a vádlott cselekményét előre kitervelten, nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésnek. A tábla közleménye kitért arra is, hogy az eljárásban ugyan adatok merültek fel a felbujtó – a vádlottat a sértett megölésével pénzért megbízó – személyére nézve, tekintettel azonban arra, hogy az ügyészség csak a bűncselekmény tettese, Sz. A. ellen emelt vádat, a bíróság a vádhoz kötöttség elve értelmében a felbujtó személyének büntetőjogi felelősségét nem vizsgálhatta és erre irányuló bizonyítást sem vehetett fel. Az Sz. A. ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla május 12-én meghozott jogerős határozatával helybenhagyta a Budapest Környéki Törvényszék elsőfokú ítéletét, így a vádlott életfogytig tartó szabadságvesztéséből leghamarabb 30 év letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.