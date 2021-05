Több száz áldozatot követelt a Covid-19 a brazil börtönökben

A szigetország belügyminisztériumának lemaradása miatt bajba kerülhetnek azok, akik későn kapnak letelepedési státuszt.

Egy nemrégiben megalakult testület ismertette meg munkáját a napokban újságírókkal az Institute of Government független politikatudományi intézet által szervezett virtuális sajtótájékoztató keretében. Az Independent Monitoring Authority for the Citizens' Rights Agreements (IMA) kapacitásának jelentős részét a Nagy-Britanniában székelő EU-, EGK- és svájci állampolgárok jövőbeni helyzete tisztázásának szenteli, különösen a letelepedett vagy elő-letelepedett engedély június 30-i megszerzési határidejének vészes közeledte miatt. Ahogy a fejtágítón egyértelművé vált, az állampolgári jogokat rögzítő egyezmények betartása felett bábáskodó független hatóság tisztában van a következő 43 napban megoldásra váró kihívásokkal és kész mindazon uniós útlevéllel rendelkezők érdekeit képviselni, akik mindeddig nem intézték el letelepedési, illetve az ötéves szigetországi múlttal még nem rendelkezők számára lehetséges elő-letelepedési engedélyüket (settled, illetve pre-settled status). Információk szerint több százezer európai állampolgár kerülhet létbizonytalanságba, ha a londoni belügyminisztérium nem dolgozza fel több százezres restanciáját.



A hozzáférhető legfrissebb kormányzati statisztikák szerint az 5,3 millió jelentkezésből eddig 4,98 milliót dolgozott fel a tárca, sőt nagyon sokan még csak beadványuk igazolását (certificate of application) sem tudják felmutatni.

Ahogy erről az IMA vezérigazgatója, Kathryn Chamberlain beszámolt, az intézmény támogatását kérők egyrészt az elbírálás hosszúságát, másrészt az illetékes minisztériumokkal való kapcsolatteremtéssel, az esetleges panaszok benyújtásával, illetve az adatváltoztatások rögzítésével kapcsolatos nehézségeket kifogásolták. A belügyminisztérium az ingyenes engedélyezési folyamat mielőbbi elkezdésére buzdít, hozzátéve, hogy a június 30-ig beadott kérvények alapján az érintett nagy-britanniai munkavállalók egészen azok elbírálásáig élvezhetik korábbi jogaikat, köztük a szociális ellátással és az ingyenes egészségbiztosítással járó kedvezményeket. Az IMA ígérete szerint nagyon komolyan veszi a The Guardian napilapban megjelent tudósítást, mely civil szervezetek és az EU országokból beutazott személyek friss tapasztalatai alapján "érezhetően ellenséges légkörre" hívta fel a figyelmet. A Brexit tényleges megvalósulása óta ismételten előfordul, hogy a szigetországba állásinterjúra érkezők nem kapnak belépési engedélyt, sőt elzárásra ítélik őket. A megszólaltatott EU-állampolgárok "a kiutasítás traumatikus és megalázó élményéről" számoltak be, annak ellenére, hogy a belügyminiszter szabályai szerint vízummal nem rendelkezők is részt vehetnek állásinterjúkon. A baloldali lap érezhető rokonszenvvel kezeli az elutasításban részesülőket, de hozzáteszi, hogy egyes esetekben a látogatók egyértelműen megszegik az előírásokat, köztük az EU-állampolgárok eltiltását a fizetés nélküli gyakornoki tevékenységtől. A The Guardian tudomása szerint az előző héten egyedül a Gatwick repülőtéren legalább egy tucat EU-utazót vettek őrizetbe, majd indítottak vissza kiindulópontjára. Egyeseket a kétórányi autóútra található bedfordshire-i Yarl's Wood menekülttáborba szállították, ahol a Covid-esetszámok hirtelen emelkedése miatt el sem hagyhatták szobáikat. A felsorolt esetek Spanyol-, Görög-, Olasz- és Franciaországból, illetve Bulgáriából felkerekedett reménybeli munkavállalókra vonatkoztak. Bulgária londoni nagykövete meg is erősítette a lapnak, hogy több esetben, amikor nem indult azonnal repülőjárat vissza az országba, a visszafordítottakat menekülttáborban helyezték el.



Marin Raykov felszólította a belügyminisztériumot, illetve a határőrséget, hogy vitás esetekben tegye lehetővé az érintettek számára, hogy külképviseletükhöz forduljanak segítéségért.

Nem véletlen egybeesésként éppen a tájékoztatót megelőző napon hozta nyilvánosságra az IMA friss felmérésének eredményét. Háromezer, a szigetországban élő EU-állampolgár megkérdezése alapján úgy tűnik, a bevándorlók csekély bizalmat táplálnak a brit közintézmények iránt. A jövőjükkel kapcsolatos bizonytalanságok miatt minden tizedik megkérdezett tervezi úgy, hogy június 30-a után visszaköltözik a hazájába. Minden negyedik megszólaló nem tartja egyformának az EU-, illetve a brit állampolgárok jelenlegi kezelését, minden második pedig jövőbeni bánásmódja miatt aggódik. A közvélemény-kutatástól függetlenül a kilépési kampány bírálói és maguk a szigetországban letelepedett EU-állampolgárok is osztották azt a véleményt, hogy a "távozók" (Leavers) érvei gyakran idegengyűlöletről tanúskodtak, másrészről ugyanezen kilépők a "maradók" (Remainers) negativitását kifogásolták az Egyesült Királyság visszanyert szuverenitásának kilátásaival kapcsolatban. A felmérésben részvevők 30 százaléka nem hisz abban, hogy jogai június 30-a után is megmaradnak, minden huszonötödik pedig már most is sértve érzi magát. Az Egyesült Királyságban élő magyarokat is érdekelheti, hogy az IMA 60-90 EU-állampolgárból álló tanácsadó testület felállítását tervezi, hogy közvetlen tudásra és tapasztalatra alapozva lehessen jogaik védelmezője.