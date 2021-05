1,2 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból a Nébih egy szabolcsi kisboltban

Egy osztrák szakértő kétségbe vonja, hogy a magyar kormány és a hatóságok kellő alapossággal nyilvánították-e a lehetséges felszíni törések szempontjából veszélytelennek a hazai nukleáris telephelyet. Az Orbán-kabinet nem inog.

Az osztrák kormány megrendelésére készült szakértői tanulmány szerint a paksi telephely a magyar szabályozás és a nemzetközi ajánlások alapján nem alkalmas atomerőmű létesítésére - közli Facebook-oldalán Jávor Benedek. A Környezetvédelmi Ügynökség nevű osztrák szakvállalat tanulmánya megállapítja, hogy a magyar fél által elvégzett vizsgálatok alapján nem lehet megbízhatóan kizárni a felszínre kifutó, és ott elmozdulást okozni képes törések jelenlétét. Szerintük ezt Paks 2 korábbi engedélyezési eljárásaiban nem vizsgálták megfelelően. Emlékeztetnek, hogy földrengésveszélyes helyszínen a magyar szabályok is tiltják atomerőmű építését. Szerintük az engedélykérelem ama megállapításával szemben, hogy 100 ezer éves időtávon nem történt volna a telephelyen felszíni elmozdulás, felmérések 19 ezer és 20 ezer éve is utalnak ilyen eseményre. A párbeszédes képviselő az osztrák jelentés alapján bizonyítottnak látja, hogy a tervezett atomblokkok négy éve téves adatok alapján kaptak az Országos Atomenergia Hivataltól (OAH) úgynevezett telephelyengedélyt. Az ott eljáró felek szerinte az építés érdekében bizonyos adatokat figyelmen kívül hagytak, félreértelmeztek, illetve a szempontjukból kedvezőbb színben állítottak be. Ezzel elfogadhatatlan nukleáris kockázatnak tették ki az országot - véli. Jávor Benedek így már érthetőbbnek látja Fichtinger Gyula, az OAH főigazgatója minapi, váratlan lemondását és a kormány által ezután beterjesztett, a hatóság átszervezését célzó csomagot. Mindez szerinte oly mértékben aláássa a közbizalmat, hogy Paks 2-t le kell állítani. Az elmúlt hetek során több más ellenzéki képviselő is írásban fordult a kormányhoz a kérdés kapcsán. A DK-s Vadai Ágnes megkeresésében lapunk korábbi tudósítását idézi, miszerint a Magyar Geofizika című szaklapban megjelent egyik tanulmány szerint a kérdéses területet az előkészítés során nem vizsgálták megfelelően. Eszerint a telephelyengedély kiadása előtt nem tisztázták egyértelműen, a vizsgált törés kiér-e a felszínig. Egy korábbi kutatás a fölső rétegekben is kimutatott elmozdulási nyomokat. Azt megelőzően Tóth Bertalan MSZP-elnök, illetve a szintén párbeszédes Kocsis-Cake Olivio fordult hasonló megkeresésekkel Süli János Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterhez. A projekt a legszigorúbb nemzetközi előírásokkal, ajánlásokkal összhangban valósul meg - szögezte le a DK-s képviselőnek küldött válaszában Süli János. A telephely alkalmasságának hatósági megállapítását egy, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által is megfelelőnek ítélt, 2016-ban zárult vizsgálat előzte meg. A miniszter hosszasan ecseteli ezek alaposságát. Több helyszíni fúrást is végrehajtottak. A tervek ezeken nyugszanak. A létesítmény kibírna egy rendkívül kis valószínűségű, a területen 100 ezer évente várható földrengést is. Szerinte az OAH 2017-es telephelyengedélye igazolja a terület alkalmasságát. Az Európai Bizottság tudományos szolgálata, a Közös Kutatóközpont (Joint Research Centre) legutóbbi tanulmánya szerint az atomenergia teljes mértékben megfelel a szigorú uniós környezetvédelmi feltételeknek, biztonságos és fenntartható energiaforrás - hívja fel a figyelmet Süli János. Magyarország az energiastratégia meghatározásakor helyesen járt el, hiszen hosszú távon kíván támaszkodni az atomenergiára és a megújuló forrásokra - véli a miniszter. Érthetetlen, hogy a baloldal - köztük önök is - miért támadják folyamatosan a hazánk energiabiztonsága és -szuverenitása, valamint a rezsicsökkentés vívmányainak megőrzése szempontjából is fontos Paks 2 beruházást - üt meg sajátos hangot Tóth Bertalannak és Kocsis-Cake Oliviónak (Süli János helyett) írt válaszában Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Ezen kívül a Paks 2-ügyi miniszterhez hasonlóan emlékeztet a NAÜ-ajánlások figyelembe vételére, illetve hogy az OAH bevont külső szakértőt és kikérte a hatóság tudományos tanácsának véleményét is. A megfelelést a bányászati hatóság is vizsgálta - érvelt Schanda Tamás.