Szóbelizhet, aki nem tudott részt venni az írásbeli érettségin

2197 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 251-en vannak lélegeztetőgépen.

382 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 798 955 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 64 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 277 főre emelkedett - közölte kedd reggel a kormányzati tájékoztatási oldal. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 640 964 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 128 714 főre csökkent. 2197 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 251-en vannak lélegeztetőgépen. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (142 872) és Pest megyében (110 760) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (45 731), Győr-Moson-Sopron (44 016) és Hajdú-Bihar megye (42 230). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 565).

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 714 992 fő, közülük 2 749 235 fő már a második oltását is megkapta. Ma is folytatódik a regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon. Azt írják, hogy korlátozott mennyiségben lehet még foglalni Szputnyik és AstraZeneca oltásokat az időpontfoglalóban, és még kevés Pfizert is annak, akik SMS-t kapott. A Sinopharm-oltásokat továbbra is folyamatosan hirdetik a kórházak. A háziorvosok Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinákkal tudják folytatni az oltást. Már ingyen le lehet tölteni azt a mobilalkalmazást, amely igazolja az oltás tényét, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltásra. Ma újabb Pfizer szállítmány érkezik. Az újraindítás következő fokozata 5 millió beoltottnál várható - teszik hozzá.