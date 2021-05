Legyőzheti a jövő vírusvariánsait is egy vakcina

Közelít az elmúlt több mint húsz év legerősebb, India nyugati részén már súlyos pusztítást végző Tauktae.

Riasztást adtak ki a nepáli hatóságok, hogy figyelmeztessék a Himalája különböző csúcsai felé tartó hegymászókat, mivel a térséghez közelít az elmúlt több mint két évtized legerősebb, India nyugati részén már súlyos pusztítást végző ciklonja, a Tauktae. Mira Acsarja, a nepáli idegenforgalmi hivatal igazgatója kedden közölte: azért adták ki a figyelmeztetést, hogy a hegymászók megtehessék az elővigyázatossági intézkedéseket, mielőtt a heves havazással fenyegető ciklon elérné őket. A nepáli vízügyi és meteorológiai hivatal korábban már jelezte, hogy az Arab-tenger kelet-közép térségéből érkező vihar veszélyei miatt valószínűleg le kell állni a hegymászással. A nepáli hatóságoknak nincs pontos adata arról, hogy jelenleg hány hegymászó és segítő tartózkodik a Himalája nepáli oldalán. Acsarja becslése szerint mintegy 500-an vannak a hegyvonulat különböző hegyein, azonban a mászókat segítő serpák miatt ez a létszám jóval magasabb lehet. A nepáli idegenforgalmi hivatal 740 hegymászóengedélyt adott ki idén különböző nepáli hegycsúcsokra, de a hegymászókat segítő serpáknak nem kell engedély.

Az expedíciók szervezői szerint a Himalájában kezdődött havazás miatt csúsznak a mászási tervek. Van olyan expedíció, amely elővigyázatosságból már vissza is tért a Mount Everest alaptáborába. A ciklon hétfőn érte el Nepált, az ország nyugati részén heves esőzéssel, csütörtökre pedig különböző erősségű hóesést várnak a magashegyi vidékeken. A meteorológiai szolgálat egyelőre péntekig látja az időjárás alakulását, a későbbiekről még nem nyilatkoztak. Indiában a ciklonnak mostanáig már legkevesebb húsz halálos áldozata is van, a vihar miatt pedig a térségben a koronavírus elleni oltókampányt is felfüggesztették. A ciklon kedden elsüllyesztett egy hajót is, amelynek sok utasa eltűnt. Mint megírtuk , lefújták hétfőn a Mount Everest kínai oldaláról induló expedíciókat, mert a hatóságok attól tartanak, hogy a hegymászók a nepáli oldalról behurcolhatják a koronavírus-fertőzést. 38 kínai állampolgár kapott korábban engedélyt arra, hogy a tavaszi mászószezonban Tibet felől megmássza a Himaláját.