Késely Ajna negyedik lett 800 méteren

Egyre több szakember tiltakozik a tokiói nyári játékok megrendezése ellen, a japán parlament is kénytelen foglalkozni a kérdéssel.

Japánban folyamatosan nő a koronavírusos betegek száma, az országban egyre nagyobb területen hirdetik ki a járványügyi veszélyhelyzetet. A Reuters hírügynökség keddi híre szerint egy tokiói orvosszakszervezet is tiltakozását fejezte ki a játékok megrendezése ellen. Az orvosok azzal érveltek, hogy egyre nagyobb a kórházak terhelése, ráadásul ebben a járványhelyzetben nem garantálható a külföldről érkező vendégek egészségének biztonsága. Attól is tartanak a helyi orvosok, hogy mivel nem minden országban egyformán szigorúak és hatékonyak a járvány elleni intézkedések, a külföldiek tovább növelhetik a fertőzöttek számát, ami az egészségügyi rendszer összeomlásához vezethet. A német közszolgálati televízió, az ARD honlapján megjelent helyszíni beszámoló szerint nem csupán a fertőzésveszély nehezítheti meg a Tokióba érkezők életét. A szigorú járványügyi intézkedések miatt a japán főváros repülőterén a külföldieknek átlagosan 4-8 órát kell várniuk arra, amíg beléphetnek az országba és a hatóságok jelezték, ha nem lesz jelentős javulás a vírushelyzetben, akkor ez a szigor vár az olimpiára érkező küldöttségekre is. Az olimpia szervezői elismerték, hogy jelenleg ez a helyzet, szerintük ez az idő az érkezők számának csökkentésével lerövidíthető, ezért az eredetileg tervezett 180 ezer helyett 90 ezer hivatalos vendéget hívnak meg a játékokra. Azonban nem csupán az orvosok tiltakoznak az olimpia megrendezése ellen: egy ügyvéd, Kendzsi Ucunomija tíz nap alatt 350 ezer aláírást gyűjtött össze a nyári olimpia ellen, amit átadott a tokiói városvezetésnek. Ilyen mértékű ellenállás esetén a parlamentnek is napirendre kell tűznie a kérdést, amitől eddig elzárkózott a kormány. „Nagyon örülök, hogy végre nem lehet szőnyeg alá söpörni az olimpia elhalasztásának kérdését – mondta sajtótájékoztatóján a jogi szakember. - Elkezdődik egy olyan társadalmi vita, aminek sokkal korábban kellett volna lezajlania.” Az ügyvéd szerint a japán kormány azért nem meri lemondani a játékokat, mert attól tart, ebben az esetben több milliárd dollár kártérítést kellene fizetnie a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB). „A koronavírus egy olyan katasztrófahelyzetet idézett elő az országban, amiről senki sem tehet, ha Japán erre hivatkozva lép vissza a rendezéstől, akkor nem büntethető – hangsúlyozta a szakember. - Ha a NOB mégis kártérítési igénnyel lépne fel, az egész világ ellene fordulna és a pert is elveszítené.” Az olimpia szervezőbizottsága közleményt adott ki, amiben azt írta, a sikeresen megrendezett tesztversenyek azt bizonyítják, hogy a megfelelő biztonsági intézkedéseknek köszönhetően a játékok résztvevőinek sem kell tartaniuk a fertőzésektől. Más a véleményük erről az amerikaiaknak, akik a tesztviadalok után lemondták az összes olimpia előtti időszakra tervezett edzőtáborukat az ázsiai országban. A döntés a sportolók és edzőik kérésére született meg, az indoklás szerint annyira korlátozták a versenyzők és a küldöttségek tagjainak szabad mozgását, hogy azt nem lehetett elviselni.

Észak-Korea visszalépett az olimpiától A közös koreai csapatban nem lesz észak-koreai sportoló a tokiói olimpián. Az észak-koreai sportminisztérium a kormánnyal egyeztetve döntött a visszalépésről. „A koronavírus-járvány óriási veszélyt jelent sportolóink egészségére, ezért úgy döntöttünk, hogy versenyzőink biztonságát szem előtt tartva, Észak-Korea nem képviselteti magát a nyári játékokon” – írta közleményében a minisztérium. "Sajnáljuk ezt a döntést, a közös olimpiai szereplés még tovább javíthatta volna a két ország viszonyát - reagált a dél-koreai kormány. - Ugyanakkor megértjük és elfogadjuk, hogy szomszédaink ezt tartják a helyes döntésnek a koronavírus-helyzetben." A hivatalos adatok szerint Észak-Koreában eddig senki sem kapta el a koronavírus-fertőzést.