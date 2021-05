Halálos golyózápor Amerikában - Fegyveresek tüzet nyitottak egy partibuszra

Kedden tárgyalta az orosz törvényhozás alsóháza, az Állami Duma azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a választásokon való indulást minden olyan személy számára, aki valaha is bármilyen felelős tisztséget töltött be ”szélsőségesnek” nyilvánított szervezetben.

A törvényjavaslatot a kormányzó Egységes Oroszország párt nyújtotta be, így senkinek sincs kétsége annak elfogadása felől. A civil ellenzéki szervezetek ellen évek óta zajlik a szisztematikus ellehetetlenítési kampány, a külföldi ügynökké, majd a szélsőséges szervezetté minősítés, így már csak idő kérdése volt, mikor zárják ki a választási versenyből az ellenzéki jelölteket. A gyakorlatban ezt eddig is megtették, de egyéni bírósági döntések alapján, valamilyen kamu indokkal, mint például engedély nélküli tüntetéseken való részvétel. Az őszi parlamenti választásra viszont úgy tűnik, már a bírósági színjátékkal sem szándékozik bíbelődni a rezsim.

Aligha véletlenül keményít be ennyire Putyin és rendszere. Az elnök és főleg a kormánypárt támogatottsága évek óta csökken, akárcsak a választási hajlandóság a nagyvárosokban, mindenekelőtt Moszkvában, ahol a legutóbbi felmérések szerint történelmi mélypontra süllyedt. A független Levada Intézet felmérése szerint az Egységes Oroszország támogatottsága az utóbbi két évben 25-ről 15 százalékra esett vissza. A választásokon való részvételi szándék is tovább csökkent, a főváros lakóinak csupán 21 százaléka akar voksolni szeptember 16-án. A biztos választók körében még vezet a kormánypárt, de emelkedik a liberális Jabloko, a meggyilkolt Borisz Nyemcov pártjának támogatottsága, az Egységes Oroszország jelöltje mögé pedig népszerűségben felsorakozott a három legismertebb ellenzéki civil aktivistából lett politikus – Alekszej Navalnij, és két munkatársa, Ljubov Szobol és Ilja Jasin is. Navalnijt évek óta eltiltják a választáson való indulástól, legutóbb a helyhatósági választáson ugyanez történt Szobollal is. Az új törvény alapján azonban eleve kizárják a versenyből a Navalnijhoz köthető szervezetek aktivistáit, ugyanis épp bírósági szakaszban van a szélsőséges szervezetté nyilvánításuk. A Navalnij stábjaként emlegetett hálózat az orosz szabályozás alapján eleve külföldi ügynöknek számít, ám ha szélsőséges szervezetté nyilvánítják, akkor törvényen kívülivé is válik. A zárt ajtók mögött kezdődött hétfői meghallgatás egyetlen óra alatt lezárult, az érdemi tárgyalást június 9-re halasztották. A stábokat védő ügyvédek szerint a vádhatóság kérte a halasztást új fejleményekre hivatkozva. Ha a bíróság szélsőséges szervezetnek nyilvánítja a hálózatot, akkor annak tagjaira, vezetőségére komoly börtönbüntetés vár. Az orosz titkosszolgálat még áprilisban felvette Navalnij stábjait a szélsőséges és terrorista szervezetek listájára, emiatt a hálózat bejelentette, hogy felszámolja önmagát, minden tevékenységét leállítja. Putyin Oroszországában a korrupcióellenes szervezet az Al-Kaida és az Iszlám Állam terrorcsoportokkal került azonos besorolásba.