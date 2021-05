Ön is látta? Óriási tűzgömb „húzott el” Magyarország felett (videó)

Az észrevétlenül kialakuló, így akár sokáig nem kezelt problémát helyes fogmosással és szájhigiéniával lehet megelőzni.

Magyarországon a 65 évesek húsz, a 75 évesek negyven százalékának hiányzik az összes foga – írta a Semmelweis Egyetem közleményében. A probléma hátterében a helytelen szájhigiénés szokásokkal összefüggő fogínygyulladás, és az emiatt kialakuló fogágybetegség is állhat. Érdemes a megelőzésére, vagyis a helyes fogmosási technika elsajátítására nagyobb figyelmet fordítani, mert a fogágybetegség és a káros baktériumok felszaporodásának következménye hajhullás, ízületi fájdalom, de akár szív- és érrendszeri megbetegedés vagy koraszülés is lehet. A fogínygyulladás és a fogágybetegség lassan, fájdalom nélkül alakul ki, nincs jelző tünet, ami felhívná a figyelmet a bajra, ezért a betegek többsége már csak végső esetben, akkor fordul szakemberhez, amikor a fogorvosok, parodontológusok már nem tudják megmenteni a teljesen kilazult fogat – mondta Horváth Attila, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Parodontológiai Klinika adjunktusa.

100 emberből mindössze négynek teljesen egészséges és ép az ínye. – tette hozzá.

A gyulladás következtében a fogíny elkezd visszahúzódni, a barázdák mélyülnek, elindul a csont lebomlása, ennek következtében kilazul, és végül akár ki is hullhat a fog. Ilyen esetekben az implantátumok is csak megfelelő előkezelés és csontépítés követően jelenthetnek megoldást. A szakember ugyanakkor leszögezte: a folyamat egy pontig visszafordítható, illetve megállítható, ehhez azonban elengedhetetlen a rendszeres fogorvosi ellenőrzéseken való részvétel és megfelelő szájhigiéné fenntartása. A fogínygyulladás következménye a fogágybetegség, amelynek első látható jele a fogmosáskor jelentkező ínyvérzés vagy az apró vörös folt, miután egy ropogós almába haraptunk – szemléltette a parodontológus szakorvos. A szájüregben található káros baktériumok melléktermékei, mérgei a vérkeringésen keresztül más szervekhez eljutva, góctüneteket is előidézhetnek, amelyek a legkülönfélébb panaszokhoz vezethetnek a hajhullástól, az ízületi fájdalmon át a szív-, érrendszeri betegségekig, és nyolcszorosára emelik a koraszülés kockázatát.