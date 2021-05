Parázsvitát rendeztek a képviselők a parlamentben a jövő évi költségvetésről

Amíg az ellenzék választási büdzsének nevezi a kormány tervezetét, mely egyértelműen PR célokat szolgál, addig Orbánék szerint az az ország gazdaságának újraindítását szolgálja.

Megkezdte az Országgyűlés a 2022-es költségvetésről szóló kormányzati javaslat tárgyalását, a vita péntekig, összesen harminc órás időkeretben zajlik.

Varga Mihály szerint az újraindítás költségvetése a jövő évi büdzsé

– A 2022-es büdzsé az újraindítás költségvetése, a tavaszi benyújtás pedig egyike azoknak a biztos pontoknak, amelyek hozzájárulnak az újrainduláshoz – közölte Varga Mihály pénzügyminiszter az Országgyűlés jövő évi költségvetésről szóló ülésén. A tárcavezető kijelentette, a jövő évi büdzsé középpontjában a gazdaság-újraindítási akcióterv áll. Tehát a kormány segítséget nyújt egyrészt a munkájukat elvesztőknek, a vállalkozóknak, és nem feledkeztek meg a családokról sem. A cél az, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió öt legsikeresebb országa közé tartozzon, a válságot pedig továbbra sem megszorításokkal, hanem a támogatások növelésével és adócsökkentésekkel kezelik, a költségvetési hiányt és az államadósságot ismét csökkenő pályára állítják - mondta. Varga Mihály beszédében kijelentette, Magyarország ezt a válságot is le fogja győzni, megvédik az elmúlt években elért eredményeket. A járvány kitörésekor ezzel a meggyőződéssel hozták meg az azonnali intézkedéseket, tették meg a gazdaságvédelmi akcióterv első lépéseit és készítették el a gazdaság-újraindítási akciótervet. A pénzügyminiszter beszéde végén nem feledkezett meg az öntömjénezésről sem. Mint azt kifejtette, az év első három hónapjában a magyar gazdaság - a piaci szakértők által várt 0,3 százalékos visszaeséssel szemben - 1,9 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, ami az egyik legnagyobb mértékű növekedés az Európai Unióban. Végül a pénzügyi tárca hurráoptimistának tűnő kilátásait is elárulta: "friss előrejelzésében az Európai Bizottság 5,5 százalékos, a Nemzetközi Valutaalap 5,9 százalékos növekedést valószínűsít, minden esély megvan tehát arra, hogy a magyar gazdaság visszaálljon arra a dinamikus pályára, amely a járvány okozta válság előtt jellemezte" - közölte.



Jobbik: ez választási költségvetés

Választási költségvetésnek nevezte a Jobbik egyik vezérszónoka a 2022-es büdzsét. Potocskáné Kőrösi Anita kijelentette: a kormány ugyan az újraindítás költségvetésének nevezi azt, ezzel azonban csak elismeri, hogy a már 2020-ra is ígért újraindítás még várat magára. Kijelentette, hogy bár most a kormány 5,2 százalékos gazdasági növekedést vár a jövő évre, de "a papír mindent elbír" alapon majd biztos módosítják a prognózisukat. A központi büdzsé szavai szerint csak a kirakatnak készült. Potocskáné Kőrösi Anita kifogásolta, hogy a multikkal még nem vizsgálták felül a stratégiai megállapodásokat, és bírálta a "magas propagandaköltségeket" is. Szerinte a kormány folytatja az önkormányzatok kivéreztetését, miközben nem árulják el, hogy mi lesz az iparűzési adó sorsa. A képviselő kijelentette, hogy "egyértelműen hiányzik a fék a rendszerben", a büdzsé a Fidesz pártpolitikai céljait szolgálja, miközben a magyar emberek a kormány gazdaságpolitikájának veszteseivé válnak.

Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, Holman Magdolna, az Állami Számvevőszék alelnöke és Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke (b-j) hallgatja Varga Mihály pénzügyminiszter expozéját Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

MSZP: A Fidesz megalkotta a bosszúállás költségvetését

– A 2022-es költségvetés nem a magyar gazdaság, hanem a fideszes gazdagság beindításának, a bosszúállásnak a költségvetése. Az adóforintokat nem arra költik, amire kellene – vélekedett Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke felszólalásában. A képviselő úgy fogalmazott: Magyarországot építeni kell, nem kifosztani, az embereket segíteni kell, nem pedig bosszút állni rajtuk. Nem haszontalanságokra kellene fordítani az emberek adóját, hogy ne csak a kiváltságos egy százalék gazdagodjon - mondta. Hozzátette, ehhez meg kell szabadulni a Fidesz-kormánytól. Tóth Bertalan mellett felszólalt a párt másik képviselője, Mesterházy Attila is. Az egykori pártelnök arról beszélt, hogy a kormány azoknak ad, akiknek már amúgy is van, akik nem szorulnak rá állami segítségre. Ezzel szemben inkább azoknak kellene a legtöbbet adni, akiknek a legkevesebb van, akiknek a legkisebb az érdekérvényesítő képességük. A költségvetés egyben értékválasztás is - fűzte hozzá.

DK: Irracionális vágyakat kerget a kormány

Irracionális vágyakat kerget a kormány a jövő évi költségvetéssel - jelentette ki az előterjesztés vitájában a DK vezérszónoka. Varju László magasnak ítélte a kabinet által várt növekedést, de kifogásolta azt is, hogy a hiányt ennek ellenére nem tudják csökkenteni. Úgy fogalmazott: tisztán politikai, hatalmi, PR-költségvetés készült, egyértelműen a jövő évi választásra készülve, a lojális érdekekre koncentrálva. Varju László emellett gazdaságilag irracionálisnak ítélte a törvény korai, tavaszi elkészítését és elfogadását, és óriási kockázatnak nevezte, hogy a kabinet előfinanszírozással kívánja megvalósítani "a vágyait megtestesítő fejlesztéseket".