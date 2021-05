Karácsony a Fidesz lejárató kampányáról: Nem az a legény, aki adja, hanem aki állja

A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy látja, a baloldal megpróbál a védekezéssel szemben bizonytalanságot kelteni.

Miután újabb és újabb mutánsok kerülnek elő, és nem lehet tudni, vége van-e a vírushelyzetnek, mint ahogy azt sem, hogy van-e olyan variáns, ami ellen esetleg nem hatásosak az oltások - mondta el a kormánypárti politikus a Spirit FM műsorában. Hollik István úgy fogalmazott, "ahhoz ha egy ilyen új helyzet előáll, nagyon gyorsan lehessen reagálni, ahhoz ezt a veszélyhelyzetet érdemes fenntartani. Azzal a kitétellel, hogy mindenki abban érdekelt, hogy ez a veszélyhelyzet mielőbb megszüntethető legyen." Arra a kérdésre, mi az oka annak, hogy stadionba mehetünk, de 180 napja nem lehet gyülekezni, azt mondta: a veszélyhelyzet miatt olyan korlátozásokat kellett bevezetni, amely alapvető jogokat korlátoz. Más országokban, például Franciaországban még most is szigorúbbak ezek a korlátozások. Ott például az emberek nem hagyhatják el a lakóhelyüket a meghatározott 10 km-es körzeten kívül. Hangsúlyozta, mikor valaki a veszélyhelyzet indokoltságát támadja, akkor a védekezésben résztvevő szakembereket támadja, hiszen a kormány rájuk alapozva hozza meg az intézkedéseket. "Ennek a feszegetésével az a probléma, hogy a baloldal is folyamatosan ezt csinálja, hogy megpróbál a védekezéssel szemben bizalmatlanságot kelteni" - válaszolta a gyülekezési jogot érintő kérdésre.