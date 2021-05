Szerződést hosszabbítottak Szoboszlaival

Megvált vezetőedzőjétől az MTK labdarúgócsapata. Michael Boris irányításával a fővárosiak az előző szezonban az NB II-ből visszajutottak az élvonalba, ahol a hetedik helyen végzett. A kék-fehéreké volt az egyik legszervezettebben, legfegyelmezettebben futballozó csapat az első osztályban.

A német tréner összesen 74 bajnokin irányította az együttest, a mérlege 40 győzelem, 15 döntetlen és 19 vereség volt csapatával. "Az MTK Budapest vezetése a lezárult szezont értékelve arra jutott, hogy csapatunknak új impulzusokra van szüksége a folytatásban - olvasható a klub hivatalos honlapján megjelent közleményben. - Ennek megfelelően a következő szezont új vezetőedzővel kezdjük majd, és a mai nappal közös megegyezéssel távozik posztjáról Michael Boris. A német szakember két éve vette át labdarúgócsapatunk irányítását, klubunk köszönettel tartozik neki az elvégzett munkájáért. Ezúton is kívánunk további edzői pályafutásához sok sikert!" Az MTK irányítói azt ígérik, hogy hamarosan kinevezik az új szakvezetőt. Nem lesz irigylésre méltó helyzetben, aki érkezik, hiszen, ha a feljutás és újoncként a hetedik hely elérése nem elég a maradáshoz, akkor nagyon komoly elvárásokat támasztanak a klubnál. Boris munkáját az ellenfelek is elismerték, folyamatosan építette be a fiatalokat az együttesbe. Az új trénernek a jelek szerint arra kell számítania, hogy jó eredmények esetén is legfeljebb két évig maradhat, mert utána megunják és új impulzusok miatt lecserélik. Ha eredményeket sem tud felmutatni, akkor a pályafutásában csak átmeneti állomáshely lesz az MTK kispadja.