Menyasszonyáért ment vissza Jemenbe Koltai György

Kerülő úton utazhatott Jemenbe Koltai György, aki a hírek szerint a szeparatisták fogságában halt meg. Lapunk jemeni jogvédőknél érdeklődött az eltűnt magyar sorsáról.

“Nagylelkű és barátságos ember volt, mindenkinek jó benyomása volt róla, akinek csak szerencséje volt hozzá” - emlékezett vissza Koltai Györgyre, vagy ahogyan ő ismerte Abdul Hakim Fariszra a SAM genfi székhelyű emberi jogi szervezet elnöke, Taufík Al-Hamídi. A jogvédő Népszavának elmondta, hogy a közösségi oldalakon sok olyan jemeni is gyászolja a Kimónak becézett magyar zenészt, aki nem is találkozott vele. Koltai a 2011-es jemeni forradalomról szóló dalai tették valamelyest ismertté a közel-keleti országban. “Arabul énekelte őket, lenyűgöző volt” - jegyezte meg Hamídi, aki Magyarországon meg is látogatta a férfit. Koltai György halálhíréről még múlt héten adott hírt az orientalista.hu, Ádel al-Huszeini jemeni aktivista Twitter-bejegyzése alapján. A SAM jogvédői azóta tanúvallomások alapján azt közölte, hogy a zenész még tavaly májusban halhatott meg a dél-jemeni szeparatisták fogságában, a Vaddáh csarnokban. Hamídi a Népszavának kifejtette, hogy a fegyveresek más európai állampolgárokat is elraboltak, de a kormányaik nyomásgyakorlásának, illetve egyes arab országok közbenjárásának köszönhetően a szakadárok később elengedték őket. A magyar hatóságok azonban nem is biztos, hogy egyáltalán tisztában voltak Koltai hollétével, mivel a zenész kerülőúton szökött vissza a polgárháború sújtotta országba, Jemen budapesti nagykövetsége ugyanis a veszélyes helyzetre tekintettel megtagadta tőle a vízumot. “Úgy tudom, Görögországba utazott, aztán talán Egyiptomon keresztül jutott be Jemenbe” - magyarázta a SAM elnöke. Elmondása szerint Koltai menyasszonyért kelhetett útra. “Azt tervezte, hogy visszaviszi őt Magyarországra és családot alapít” - tette hozzá Hamídi, aki utoljára két éve, hazánkba tett látogatása során látta a férfit. Az iszlám hitre áttért magyar zenész eredetileg 2006-ban költözött ki a Közel-Kelet legszegényebb országába, ahol hangmérnökként dolgozott és népdalok gyűjtésével foglalkozott. Jemenben maradt azt követően is, hogy 2014-ben az Irán támogatását élvező radikális síita húszi lázadó átvették a hatalmat a fővárosban, Szanaában. Egy évre rá kitört a polgárháború, melybe egy Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció beavatkozott a nemzetközileg elismert kormány oldalán. Az instabillá váló biztonsági helyzet Koltai sorsát is negatívan befolyásolta: a húszik fogságába került, miután nem akart együttműködni velük. Három évet töltött a szélsőségesek börtönében, az átélt borzalmakról 2019-ben, álnéven nyilatkozott lapunknak, elmondta, hogy verték, gyógyszerezték és elektrosokkolták, háromszor majdnem meg is halt kálváriája során, végül úgy szabadult ki, hogy őrültnek tettette magát. Egyik rabtársával szoros barátságot kötött, aki azt ajánlotta neki, hogy házasodjon össze húgával. A zenész szabadulása után találkozott a családdal és el is jegyezte a lányt. Érte ment volna vissza tavaly, ám terveit ezúttal a jemeni konfliktus egy másik szereplője, az Egyesült Arab Emírségek támogatását élvező Déli Átmeneti Tanács (STC) húzta keresztül. A dél-jemeni szeparatista szervezet elméletileg a jemeni kormánnyal és a szaúdi koalícióval azonos oldalon áll a polgárháborúban, de eddig már kétszer szembefordult szövetségeseivel. Koltai tavaly alighogy megérkezett a dél-jemeni Ádenbe, a várost ellenőrző STC “terrorelhárító” egységei elrabolták őt a szállodából és a Vaddáh csarnokba hurcolták. A szórakozóhelyből börtönné átalakított épületben pokoli körülmények uralkodnak, az onnan kiszabadult rabok beszámolói szerint tele van bogarakkal és csúszómászókkal, fekhelyek pedig egyáltalán nincsenek. A magyar férfit több mint két hónapon keresztül tartották itt, állítólag kémkedéssel gyanúsították őt és rendszeresen megkínozták. A zenész számára innen már sajnos nem volt menekvés: elkapta koronavírust és az őrök nem voltak hajlandók ellátást biztosítani neki, sőt még a rabtársait is rendre utasították, akik erre kérték őket. Koltai György éppen egy éve, május 20-án vesztette életét. A SAM elnöke hangsúlyozta, hogy Jemenben gyakoriak a hasonló emberrablások, ám az csak ritkán derül ki, ha a fogságban meghal valaki. “Ilyen esetekben a milíciák - igyekeznek eltüntetni a holttesteket, letagadni, hogy bármi közük lenne az eltűnt személyhez. Ezért is lényeges, hogy ez esetben hangfelvételünk van, beszéltünk egy rabtársával, akik mindent elmesélt nekünk” - fogalmazott Hamídi, aki kiemelte: a SAM hivatalosan még mindig eltűntként tartja nyilván a magyar zenészt, hiszen sem a holttestével, sem halotti bizonyítványával nem tudták igazolni halálhírét. Szerinte a magyar kormány feladata lenne megerősíteni, hogy Koltai György elhunyt-e. Kerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, ám mindeddig nem válaszoltak múlt csütörtökön elküldött kérdéseinkre. Riád el-Dudai jemeni emberi jogi aktivista a Népszavának elmondta: a magyar diplomaták jobban teszik, ha közvetlenül az STC-vel veszik fel a kapcsolatot, mivel a jemeni kormánynak nincs rálátása a vele elvileg szövetséges milícia tevékenységére.