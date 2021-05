Feladta magát a Corvin-negyedben lövöldöző férfi

Azt állították, hogy pénzért cserébe elérik, hogy ne induljon, vagy véget érjen a büntetőeljárás egy vállalkozóval szemben.

Korrupciós bűncselekmények miatt ügyvédeket vett őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség – tájékoztat az ügyészség szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. A főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást, amelyben több száz millió forintot kértek egy vállalkozótól, ügyvédek közreműködésével. A nyomozók kedden tizenkét helyszínen összehangolt akcióban motozásokat, kutatásokat és lefoglalásokat tartottak, majd hét személyt gyanúsítottként hallgattak ki. A megalapozott gyanú lényege szerint egy férfi 2019 szeptembere és 2020 márciusa között több társával,– köztük két ügyvéddel – egy vállalkozótól kérésükre megközelítőleg 800 millió forintot kapott. Az elkövetők valótlanul arra hivatkoztak, hogy az összegből a belügyminiszternek, rendőröknek, NAV-osoknak és más hivatalos személyeknek kell fizetni annak érdekében, hogy a vállalkozó ellen ne induljon adóhatósági és büntetőeljárás. Amikor mégis nyomozás indult a vállalkozóval szemben, további 100 millió forintot kértek tőle azért, hogy az eljárást hivatalos személyek segítségével kedvezően befolyásolják. A vállalkozót közvetítőtökön keresztül egy másik ügyvéd is megkereste azzal, hogy 150 millió forintért eléri a büntetőeljárás lezárását. Az ügyvéd azt hazudta, hogy az ügylethez a miniszterelnök, a legfőbb ügyész és egy magas beosztású NAV vezető befolyását kérik, és ezért a kért pénzből nekik is kell fizetni. Az ügy felderítésében, a bűnügyi akció előkészítésében és végrehajtásában a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal is közreműködött. A Készenléti Rendőrség több száz millió forint értékben biztosított vagyontárgyakat. A főügyészség elrendelte valamennyi elkövető őrizetét és indítványozza letartóztatásukat. A kényszerintézkedésekről a Budai Központi Kerületi Bíróság dönt szerdán és csütörtökön.