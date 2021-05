Kormányinfó: Jövő keddtől megszűnik az ingyenes parkolás

Csökken a maszkviselési hajlandóság és egyre lazábban mosnak kezet a magyarok, ugyanakkor egyre többen gondolják azt, hogy teljesen soha nem szűnnek meg a járványügyi rendelkezések.

A felnőttek 70 százaléka oltáspárti, túlnyomó többségük regisztrált is a hivatalos honlapon, ugyanakkor a regisztráltak körülbelül hatoda még nem kapta meg a vakcinát – derült ki az Ipsos májusi Covid-19 omnibusz kutatásából . A bizonytalanok (8 százalék) mellett az elutasítók aránya 22 százalékot tett ki. A felnőtt lakosság fele (51 százalék) megkapta a védőoltás legalább első adagját, további 11 százalék regisztrált a vakcinára, de vagy nem hívták még be, vagy elutasította a felkínált oltóanyagot. A hagyományosan elutasító, 30 év alatti csoportban egy hónap alatt kiemelkedően nagyot (26 százalékpontot) emelkedve,

68 százalékra nőtt az oltási kedv, a vakcinát ellenzők tábora pedig a felére csökkent (26 százalék). – írták az eredményeket ismertető közleményben.

A legjobban átoltott korosztály továbbra is a 60 év felettieké, a magasabb iskolai végzettségűek és a nagyvárosiak körében szintén átlag felettire becsülhető a vakcina általi védettség. A vakcina elutasítása továbbra is magas az Észak-Alföldön és Nyugat-Dunántúlon (35 százalék feletti), és ezzel összhangban a mért regisztrációs arány is elmarad az ország többi területétől (51 százalék vs. 63 százalék).



Maszk nélkül, de óvatos a nyitás

Az arcmaszk viselésének aránya 87 százalék, amelynél alacsonyabb szint legutóbb novemberben volt tapasztalható. A fertőzés ellen bevezetett gyakori kézmosás 73 százalékos említése a kutatássorozat történetének legalacsonyabb értéke – írták. A javuló járványadatoknak és az emelkedő oltottsági szintnek köszönhetően - a tavaly nyáron mért eredményekhez hasonlóan – a lakosság szabadabban megy, és engedi gyermekeit is közösségbe, érintkezik másokkal. A rendezvények irányába a 30 év alattiak és a vidéki lakosok nyitottak leginkább az elmúlt 30 napban. Az idősebbek és a fővárosiak, valamint a diplomások és a magas jövedelműek nagyobb óvatosságot tanúsítanak. Optimizmusra ad okot a szállásadók és vendéglátósok számára, hogy a magyarok kortól és nemtől függetlenül bátrabban foglalnak szállást az ország határain belül, csak a budapesti lakosok mutatnak még bizonyos mértékű kivárást.

„Az a különleges helyzet állt elő hazánkban, hogy a leginkább oltáspárti, és egyben legnagyobb arányban beoltott lakossági rétegek ahelyett, hogy bátran újrakezdenék a korábban megszokott életüket, továbbra is jóval óvatosabbak, mint a bizonytalan vagy oltást elutasító társadalmi szegmensek” – írták.

Örök a korlátozás

A magyarok 40 százaléka véli úgy, hogy augusztusig véget érnek a járvány miatt bevezetett korlátozások hazánkban, míg a 60 százalékos többség későbbi időpontra tippel, vagy bizonytalan a válaszban. A korlátozások korábbi feloldását nem tartja valószínűnek a lakosság, sőt