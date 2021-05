Erdőtűz miatt több falut és kolostort is kiürítettek Görögországban

Magyarország három napon belül kétszer is meghiúsította, hogy az EU állást foglaljon a legújabb közel-keleti viszályban.

A magyar kormány lélegeztetőgépek tulajdonjogának ingyenes átruházásáról döntött a palesztin Szent Család Kórház és a Betlehemi Arab Rehabilitációért Társaság (Bethlehem Arab Society for Rehabilitation) számára – vette észre a legfrissebb Magyar Közlönyben 24.hu . A kormányhatározat értelmében Szijjártó Péterkülgazdasági és külügyminiszter és Pintér Sándor belügyminiszter a felelős azért, hogy az átadás-átvételt megvalósítsák egy hónapon belül. Utóbbinak előtte intézkednie kell „az állami vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlója, az Országos Kórházi Főigazgatóság felé”. Amint arról a Népszava a Yahoo-ra és az AFP hírügynökségre hivatkozva szerdán beszámolt, Magyarország három napon belül kétszer is meghiúsította, hogy az EU állást foglaljon a legújabb közel-keleti viszályban - Szijjártó Péter a keddi vétót azzal indokolta, hogy a nyilatkozattervezet egyoldalú volt Izraellel szemben. A 26-ok ezzel együtt tűzszünetre szólítottak fel, csak nem közös nyilatkozatban, hanem véleményüket a külügyi főmegbízott ismertette. A magyar diplomácia vezetője ugyanakkor kijelentette a tegnapi on-line külügyminiszteri egyeztetés után, hogy szerinte az efféle közlemények nem segítenek, főleg amikor ekkora a feszültség. A legfrissebb adatok szerint azonban a rakétatámadásokban, légicsapásokban a határvonal gázai oldalán eddig 227-en vesztették életüket, miközben Izraelben egy tucatnyian haltak meg. Ugyanakkor lapunk is megírta nemrég , hogy idén februári adatok szerint mintegy 8 milliárd forint értékben ajándékoztunk lélegeztetőgépeket a baráti országoknak.