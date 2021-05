Elhunyt Puhl Sándor

Egyáltalán nem lehetetlen, de halálosan nehéz lesz ledolgozni a négy gólos hátrányt a Veszprémnek a francia Nantes ellen a férfi kézilabda BL-ben, ráadásul a tét is hatalmas csütörtök este: tudniillik a győzelem vagy vereség a komplett szezont beárazza, mivel a győztes a kölni Final Fourba jut, a vesztes pedig eltemetheti ezt a Coviddal egyébként is súlyosan terhelt idényt.

Az idegenbeli első negyeddöntőn úgy lett 32-28 a franciáknak, hogy ez nagyon hízelgő volt a Veszprémre nézvést, mert ha Corrales kapus nem véd olyan fantasztikusan, simán eldőlhetett volna a továbbjutás az első partin. De nem így történt, és a Veszprém ereje épp abban rejlik, hogy valamelyik játékosa bármikor képes extrát nyújtani. Most mondjuk majdnem mindenkinek azt kell nyújtania a továbbjutáshoz. Jól tudja ez David Davis vezetőedző is, aki a klub honlapján nem kertelt: „Az első meccs alapján egyértelmű, hogy a Nantes egy nagyon nehéz ellenfél. A saját kezünkben van a sorsunk, harcolnunk kell azért, hogy ismét bejuthassunk a Final Fourba. Remélem, hogy a szurkolóink, és mindenki, aki szereti a csapatot segít majd nekünk a legjobb négy közé, a sportág legjobbjai közé jutni.” A középsúlyos veszprémi vereség azért is meglepő, mert a két csapat az alapszakasz csoportmérkőzésein is egy gruppba került, ámbátor a két meccsből csak egyet sikerült lejátszani. Az első fordulóban Nantes-ba utazott a bakonyi csapat, ahol egy szoros első félidő után négy góllal, 28-24-re győzött. Nenadic és Nilsson 5-5 találattal segítette csapatát. A második mérkőzésre ugyan elutazott a Nantes Veszprémbe, de az egyik bíró pozitív helyszíni koronavírus tesztje miatt nem léptek pályára a felek, a szabályok szerint kiegyeztek 5-5-ös döntetlenben. Rogerio Moraes, a Veszprém 204 centis, 129 kilós brazil beállója is tisztában van a téttel: „Minden kétséget kizáróan ez lesz a szezon legfontosabb mérkőzése számunkra. Koncentráltabbnak kell lennünk, illetve türelmesnek ebben a hatvan percben. Nehéz és hosszú meccs vár ránk, de hiszek a csapatban.” A Veszprém nyolcadik embere a szurkolótábora, amelyik ebben a szezonban először buzdíthatja élőben kedvenceit a lelátóról. Ez valóban sokat jelenthet. Akár plusz öt gólt is…