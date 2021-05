Putyin pártjának elnöke kötelezővé tenné a koronavírus elleni vakcinát

Magyar rendőrök is segítették a román hatóságok munkáját.

Rekordmennyiségűnek számító, csaknem másfél tonna heroint foglaltak le a román hatóságok a Fekete-tenger parti konstancai kikötőben - közölte csütörtökön a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni román ügyészség az MTI szerint.

A magyar állami hírügynökség idézi a vádhatóság közleményét, amely arról számolt be, hogy a konstancai kikötőben két, építőanyagokat tartalmazó konténerben elrejtve találtak 1452 kilogramm heroint, ami az eddigi legnagyobb romániai heroinfogás, és az elmúlt években a második legnagyobb az Európai Unióban is. A drog piaci értéke meghaladja a 45 millió eurót. A szállítmány Iránból érkezett Romániába, ahonnan Nyugat-Európába kellett volna jutnia. A vádhatóság közleménye szerint május 10-én találták meg a tiltott szert, majd ezt követően több házkutatást végeztek Romániában és Nyugat-Európában. A vizsgálat alapján megállapították, hogy egy román és külföldi állampolgárokból álló nemzetközi bűnszövetkezet akciója nyomán került a heroin Romániába, s ez a bűnszövetkezet nagy kockázatú drogok szállítására szakosodott. A román sajtó szerint a bűnszövetkezetnek egyelőre kilenc tagját vették őrizetbe, beleértve a vezetőjét is, aki teherautókból, raktárakból és több cégből álló kiterjedt szállítási hálózatot ellenőrzött.A törvényes áru szállítását ürügyként használta fel a tiltott szerek célba juttatására.