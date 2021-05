Komoly tortúra vár az utazni készülőkre

Bármilyen oltást is kapott valaki, nem lesz könnyű dolga, ha külföldre akar utazni. Több angol nyelvű igazolás is kering, amelyeket az oltópontokon kellene hitelesíteni.

Komoly tortúrának néz elébe, aki külföldre készül. A világ legtöbb részén ugyanis nem beszélnek magyarul, ám ez a körülmény mintha elkerülte volna az állami szervek figyelmét. Az oltáshoz kapcsolódó dokumentumaikat és igazolásokat ugyanis kizárólag magyar nyelven állították ki. Az elmúlt napokban megpróbáltunk angol nyelvű igazolást szerezni, ám a feladat nem volt egyszerű, és nem is jártunk sikerrel. Az ügyben írtunk a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (NNK) és az operatív törzsnek is, a koronavirus.gov.hu-n, illetve a népegészségügy honlapján ugyanis az „oltási igazolásra” rákeresve csak Szijjártó Péter sajtótájékoztatóit lehetett megtalálni, ám formanyomtatványt nem. Választ nem kaptunk. A Turizmus.com-nak Szabó Enikő helyettes országos tiszti főorvos viszont közölte, hogy egy angol nyelvű formanyomtatványt kell kitölteni, amelyet a NNK bocsát az utazók rendelkezésére. Ez a dokumentum szerinte a legtöbb oltóközpontban elérhető, s rövidesen a koronavirus.gov.hu oldalról is letölthető lesz. A nyomtatványon a személyes adatok mellett az oltóanyag típusát, beadásának dátumát, sorszámát is fel kell tüntetni, illetve az egészségügyi szolgáltató adatait az orvos aláírásával és pecsétjével. Később a külügyminisztérium honlapján is megjelent egy formanyomtatvány, amelyet állítólag az osztrák beutazáshoz kell használni. Ez a dokumentum teljesen máshogy néz ki, mint amit az NNK küldött a turisztikai portálnak. Az általunk felkeresett háziorvosok, illetve az oltópontok illetékesei nem tudtak semmiféle angol nyelvű iratról, amivel nekik dolguk lenne. Az egyik fővárosi rendelőben közölték, hogy szerintük a háziorvos csak magyar nyelvű igazolást adhat ki, „mivel a szakrendelőnek nincs szakfordítója”. Miután sikerült letölteni és kinyomtatni az igazolásmintát, ismét elmentünk egy másik oltópontra. Az oltás szervezésében segédkező egyik katona némi tanakodás után rányomta a papírra a kórház pecsétjét, ám természetesen orvosi pecsétet, vagy igazolást nem tudott adni. Ebben a tekintetben segíteni sem tudott, hiszen az oltóponton több tucat orvos dolgozott az elmúlt hetekben, a két dózist is két különböző orvos adta be, akiket nem lehetett előkeríteni. Másfelől közölték, hogy nekik a rendszerben nincs semmilyen igazolás, amit lobogtattunk, az lehet bármilyen papírfecni. Másik oltóponton is próbálkoztunk, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy jelenleg az oltópontokon is csak pénzért adhatnak ilyen igazolást, már ha egyáltalán van. „Úgy tudjuk, hogy tárgyalások vannak arról, hogy az angol nyelvű oltási igazolások az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül is elérhetőek legyenek, mivel az oltási igazolások kiállítása irtózatos terhet jelentene az oltópontoknak” – vélekedtek. Végül azt ajánlották: „várjunk legalább egy hetet mivel akkor talán már gördülékenyebb lehet a rendszer.”



Grúzia, Bahrein és Mongólia vár Az első oltás után – amikor még egyáltalán nem biztos, hogy a beoltottban védettség alakult ki - osztogatott magyar védettségi igazolvánnyal jelenleg nyolc országba lehet utazni. A kormányzati tájékoztatás szerint így Észak-Macedóniába, Szerbiába, Horvátországba, Szlovéniába, Csehországba, Bahreinbe, Montenegróba, Törökországba, Mongóliába és Grúziába. Hogy Bahreinben és Mongóliában hogyan állnak hozzá a magyar védettségi plasztikkártyához, nem tudjuk, az viszont már kiderült, hogy Horvátországban - szemben a kormányzati kommunikációval - magáan nem fogadják el. Ide ugyanis vinni kell a papír oltási igazolást is. A Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapjáról az nem derül ki, hogy ez pontosan miféle igazolás lenne, és ezt lapunknak a népegészségügynél sem mondták meg.



Rutinos utazóknak ajánlják a horvát vagy a görög tengerpartot Fotó: Béres Márton / Népszava

"Az az érzésünk, mintha eleve le akarnának beszélni a külföldi utazásról"

Azt nem állítom, hogy teljes a káosz, de azt igen, hogy nagyon nehéz eligazodni az információk között - mondta lapunknak az egyik hazai, főképp olaszországi utakat szervező iroda vezetője. Szavai szerint már előfordult, hogy egy utasuk azért nem került fel a repülőgépre, mert a légitársaság és a konzuli szolgálat tájékoztatása nem csengett egybe, és emiatt az utasnak hiányoztak dokumentumai. Az utazási irodák igyekeznek minden információt megadni, de végső soron az utas felelőssége, hogy beszerezze azokat az okmányokat, amelyek az adott országba való beutazását lehetővé teszik – tette hozzá. A Görögországba érkezőknek a beutazástól számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet kell bemutatniuk, ha nem rendelkeznek oltási igazolvánnyal. Utóbbi megléte esetén a második oltás beadása után el kell telnie 14 napnak ahhoz, hogy elfogadják az oltási igazolványt. Az állami szerv által kiállított igazolásnak angol, francia, német, olasz, spanyol, vagy orosz nyelv valamelyikén tartalmaznia kell a következő információkat: a beoltott személy teljes neve, az alkalmazott vakcina típusa, a beadott adagok száma és dátuma. Görögország valamennyi oltóanyagot elfogadja, ellentétben Ausztriával, ahol a „szputnyikosoknak” csak negatív teszttel szabad az út. - Ma reggel elmentünk a háziorvosi rendelőbe, hogy az oltási igazolványról angol nyelvű igazolást kapjunk. Ez szükséges ahhoz, hogy el tudjunk menni Ausztriába. Korábban egy államtitkár azt mondta, ez ingyenes lesz, de állítólag azóta ezt módosították és immár fejenként 7200 forintot kellett fizetni ezért az igazolásért. Nagyon igazságtalannak tartom ezt az eljárást - mondta lapunknak egy győri családanya. A konzuli szolgálat egyébként honlapján arra figyelmeztet, hogy a világjárvány idején nem javasolja a külföldi utazást. – Az az érzésünk, mintha a magyar állam illetve annak illetékes szervei eleve le akarnánk beszélni a külföldi utazásról azokat, akiknek ez megfordul a fejében, azért, hogy felpörgessék a belföldi turizmust. Egy nem rutinos utazó, vagy olyasvalaki, aki nehezen tájékozódik az interneten, már emiatt sem indul el majd Horvátországba vagy Görögországba a szezon elején, hisz nehezen tudja kibogozni, hogy milyen nyelvű oltási igazolvánnyal mehet, illetve milyen friss legyen a PCR tesztje – tette hozzá az irodavezető. - DOROS JUDIT