Éppen a béremelés maradt ki a MÁV-osoknak szóló bérajánlatból

Magasan tetőzik a cégalapítási kedv: áprilisban is 3000 felett jegyeztek be új vállalkozást Magyarországon, több mint kétszer annyit, mint tavaly ilyenkor.

„2011-ben volt utoljára, hogy három egymást követő hónapban 3 ezer feletti cégalapítást regisztráltunk, és úgy tűnik, a trend tartós lehet” – mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs szolgáltató elemzője. Áprilisban 3222 cégalapítást tettek közzé a cégbíróságok, amit több szempontból is igen érdekesnek tart az elemző. 2020 áprilisában a Covid első hulláma okozta sokkhatás sokéves mélypontra lökte a cégalapítási kedvet. Az alacsony bázisnak és a magas aktuális értékeknek köszönhetően a 2021 áprilisi cégbejegyzési érték több mint 123 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Ilyen nagyságrendű kilengés nem volt tapasztalható az elmúlt években, és korábban is jellemzően csak jogszabályváltozások, vagy egyéb technikai hatások idéztek elő hasonlót. Másik érdekessége a mostani adatsornak, hogy egyértelműen látszik, nem ideiglenes cégalapítási kilengésről van szó. Az elmúlt három hónap átlaga 30 százalékkal haladja meg a rendkívül magas bázisnak számító 2019-es és 2020-as értéket is. Mivel a cégtörlések száma továbbra is igen alacsony, az országban működő társas vállalkozások száma tovább növekedett. Jelenleg 523 ezer társas vállalkozás működik Magyarországon. Az egyéni vállalkozók száma még a társas vállalkozásokánál is jobban növekszik - jegyezte meg Pertics Richárd. Áprilisban 6575 új egyéni vállalkozást jegyeztek be, azaz meglepetésre az egyéni vállalkozók számának növekedése alig lassult, pedig az év elejétől szigorodtak a KATA-szabályok. Jelenleg mintegy 572 ezer egyéni vállalkozó működik az országban, így tovább nyílik az olló az egyéni és társas vállalkozások száma között, annak ellenére, hogy a társas vállalkozások száma is gyorsan növekszik. A magas cégalapítási értékek mellett a cégtörlések száma tovább esett, áprilisban mindössze 1360 vállalkozás került ki a nyilvántartásból, ami az elmúlt 12 év legalacsonyabb értéke. A megszűnések száma továbbra is a kényszertörlések szüneteltetése miatt alacsony. A megszüntetéshez vezető eljárások között a végelszámolások dominálnak, de a felszámolások számának növekedése némi aggodalomra ad okot. Áprilisban 648 felszámolási eljárás indult, ami több mint 3 éves rekord. Ráadásul a felszámolások száma 4 hónapja folyamatosan és erőteljesen növekszik. Ez már utalhat arra, hogy a tőkéjükből kifogyott vállalkozásokkal szemben fokozódik a hitelezők türelmetlensége, és a járvány vége felé közeledve mind többen törekednek kintlévőségeik behajtására. A magas felszámolási érték ugyanakkor még lehet technikai hatás is. „A májusi – nem lezárt – felszámolási értékek már valamivel bíztatóbbak, és a végrehajtások számának alakulása is arra utal, hogy egyelőre nem kell komolyabb felszámolási hullámtól tartani az országban” – mondja az Opten elemzője. Áprilisban mindössze 2360 társas vállalkozással szemben indítottak végrehajtást, ami az idei év legalacsonyabb értéke. 2021 második fele hozhat még meglepetéseket mind végrehajtási, mind felszámolási fronton, ez az időszak fogja igazán megmutatni, hogyan sikerült a hazai vállalkozásoknak átvészelni a koronavírus járvány gazdasági hatásait. Az Opten – Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) áprilisi értéke átlagosan 10-11 százalék körül mozgott. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az index Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Tolna megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Komárom-Esztergom megye mutatta.