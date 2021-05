Szabad szemmel: Magyarország újabb uniós megállapodásnak tesz keresztbe

A Hamász egyik tisztségviselője egy libanoni lapban jelentette be - péntek reggel életbe lép az Izrael és a Gázai övezet közötti tűzszünet.

Miközben csütörtökön is folytatódott a Gázából Izraelt célzó rakétázás és az izraeli hadsereg válaszcsapásai sem maradtak el, gyakorlatilag mindenki tényként kezelte, hogy akár 24 órán belül meglesz a tűzszünetet. A Hamász egyik tisztségviselője egy libanoni lapban jelentette be - péntek reggel életbe lép az Izrael és a Gázai övezet közötti tűzszünet. A katari Al-Jazeera hírtelevízió szerint Izrael hivatalosan is tájékoztatta Egyiptomot, hogy készen áll az ellenségeskedések beszüntetésére. Benjamin Netanjahu csütörtök estére összehívta a biztonsági kabinetet. Az ynet portál az izraeli közszolgálati műsorszolgáltatóra hivatkozva azt írta, a miniszterek 24 órán belül szavaznak a tűzszünetről. A kérdés csak az – egyoldalú tűzszünetet jelent be a Netanjahu-kabinet, vagy a közvetítésben kulcsszerepet játszó Egyiptom fogja azt bejelenteni.



Több órás rakétacsend után épp Heiko Maas német külügyminiszter Izraelbe érkezésekor szólaltak meg újra a légvédelmi szirénák. Minden bizonnyal nem véletlen egybeesésről van szó, a német diplomácia vezetője ugyanis „szolidaritási látogatásra” érkezett az országba, a német kormányzat pedig a 11 napja tartó Gázából érkező rakétaeső és az izraeli hadsereg világszerte bírált válaszcsapásai közepette mindvégig kiállt Izrael önvédelemhez való joga mellett. Az is előre ismert volt, hogy Maas a Palesztin Hatóság tisztségviselőivel, köztük Mahmúd Abbász elnökkel is találkozni fog. Gabi Askenázi izraeli külügyminiszter a német kollégájával való találkozón ki is fejtette, hogy a Gázát uraló Hamász azért nem áll le az Izraelt célzó rakétázással, mert így próbálja politikai helyzetét erősíteni, és átvenni a Palesztin Hatóság (PH) vezetését. Utóbbi azért fontos, mert a nemzetközi szereplők csak a PH-val tárgyalnak palesztin ügyekben, csak az Abbász vezette hatóság kapja a nemzetközi anyagi támogatásokat is, a Hamász terrorszervezetként nem tárgyalópartner. Az napok óta kétségtelen, hogy ereje végéhez ért a minden idők legnagyobb erejű bombázását végrehajtó Hamász, az arab országok irányából pedig egyre nagyobb a nyomás a tűzszünet érdekében. Izraelben is sokasodnak a fegyvernyugvást követelő hangok, de Benjamin Netanjahu, azaz „Bibi” ügyvivő miniszterelnök szerdán nem hívta össze a kormányülést, amely erről dönthetett volna. Ugyanekkor egy nagyköveteknek tartott tájékoztatón kijelentette: az elrettentés sikertelensége esetén nem zárható ki a leszámolás a Hamász mozgalommal. Joe Biden amerikai elnök viszont már azonnali tűzszünetre szólította fel Netanjahut, akinek egyre nehezebb lesz tovább folytatnia a hadműveletet. Az izraeli média is tényként kezelte a tűzszünet közeledtét, a Times of Israel arról írt, ez akár pénteken meg is valósulhat. Mindenesetre Netanjahu csütörtök este 7-re összehívta a biztonsági kabinetet. Eközben likudos képviselők is névtelenül arról beszéltek a Maariv napilapnak, hogy „Bibi” azért húzza a gázai hadműveletet, hogy ezzel akadályozza Jair Lapid és az ellenzék kormányalakítási tárgyalásait. Lapid május 5-én kapta meg a mandátumot, június 2. éjfélig kell kormányt alakítania. A gázai hadművelet 9-én kezdődött.