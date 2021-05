Több kilométeres a dugó az M0-áson egy baleset miatt

A miniszterelnök péntek reggel ismertette, hogy az ötmillió beoltott elérése után milyen járványügyi enyhítések jönnek.

A beoltottak száma 4,8 millió fölött jár, ezért a hétvégén minden emberi számítás szerint elérjük az ötmillió beoltottat – közölte Orbán Viktor a szokás szerint péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjújában. A kormányfő Nagy Katalin műsorvezető felvetésére reagált arra, hogy a korábbi bejelentésének megfelelően ötmillió beoltottnál tovább enyhítenek a járványügyi korlátozásokon. A miniszterelnök szerint ez azt jelenti, hogy „a járvány harmadik hullámát letörtük, lényegében le is győztük”, és szavai szerint Magyarország ma a járvány szempontjából védettebb és biztonságosabb, mint a nyugat-európai országok többsége. A járványügyi intézkedések többségét feloldják az Operatív törzs péntek reggeli döntései alapján. Ezek az alábbiak:

Később külön közleményt adnak ki az intézkedésekről. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón azt közölte, hogy sikerült legyőzni a koronavírus harmadik hullámát, és a pünkösdi hétvégén Magyarország eléri az ötmillió beoltottat, ezért a kormány úgy döntött, hogy jövő keddtől megszűnik az ingyenes parkolás, a közterületi autós várakozásért ismételten fizetni kell majd. Hozzátette, hogy augusztus 31-ig a jelenlegi szabályok szerint hosszabbítják meg a hiteltörlesztési moratóriumot, és a további időszakra vonatkozó hosszabbítási lehetőségekről is tárgyalnak még a bankokkal, a jegybankkal. Orbán Viktor kijelentette, hogy azért nem veszünk részt az uniós vakcinabeszerzésben, mert jövő év végére elkészülhet a vakcinagyár Debrecenben , illetve van addig elegendő vakcinánk. Az újabb rendelés 120 milliárd forintba kerülne szerinte, és ez csak egyfajta oltást jelentene. Azt mondta, hogy a veszély még nem múlt el, még jöhetnek új mutációk, és a vírus is itt van még. Úgy véli, hogy a baloldal álláspontja az, hogy ami az országnak rossz, az a baloldalnak jó. A hitelmoratórium meghosszabbításáról elmondta, hogy annak két nagy kedvezményezettje van. Az egyik a több mint egymillió háztartás, a másik pedig a vállalkozások. Hozzátette, hogy a bankoknak terhet jelentett az, hogy aki úgy döntött, hogy nem fizeti a törlesztőrészleteket, az megtehette, de a kis pénzű embereknek segített. Indoklása szerint azért hosszabbították meg két hónappal, hogy időt adjanak maguknak és a bankoknak arra, hogy eldöntsék, mi legyen szeptember 1-je után. Orbán Viktort azt állította, hogy nem lepte meg a GDP növekedés, de nagyobb növekedésre számít, mint a szakértők Magyarországon, és úgy gondolja, hogy a következő hónapokban nőni fog a munkából élők száma. Kijelentette, hogy béremelés is jöhet, a jövő évi minimálbérekről hamarosan elkezdenek tárgyalni. Az interjú végén a miniszterelnök kitért a honvédelem napjára is. Úgy fogalmazott, hogy felmerül a kérdés, hogy manapság is szükség van-e honvédségre, a baloldal szerint például nem kell. Ezután hozzátette, hogy szükség van rá, hiszen a hazát védik, és a NATO-tagság ugyan könnyebbséget jelent, segítenek a bajban, de a NATO nem védi meg az országot. Ezért saját hadsereget is fenn kell tartani, a katonákat pedig meg kell becsülni.