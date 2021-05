Ennyit keresnek a frissdiplomások: 226 ezertől 500 ezerig

A művészetközvetítési, a pedagógus- és a hitéleti képzést végzők viszont nem számíthatnak csúcsfizetésre.

Bruttó 345 468 az alapszakos pályakezdők átlagfizetése, a számot leginkább néhány szakma adatai húzzák fel – írja az Eduline a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) legfrissebb gyorsjelentése alapján. A 2020-as kutatás eredményeit nemrég tette közzé az Oktatási Hivatal, a 2011 és 2018 között nappali tagozatosként abszolutóriumot szerzett hallgatók adatait vizsgálták. A HVG szerint a legjobban az informatikai, az államtudományi és a műszaki diplomások keresnek. Az informatikai alapszakokon végzettek több mint 90 százaléka diplomás munkát végez, havi bruttó átlagjövedelmük pedig megközelíti az 500 ezer forintot, ezzel ők keresnek a legjobban. A legalacsonyabb fizetéssel a művészetközvetítési, a pedagógus- és a hitéleti képzést végzett hallgatók számolhatnak – ez utóbbi három területen bruttó 210-220 ezer forint az átlagbér. A pedagógusok fizetése kifejezetten alacsony, a bruttó átlagkereset 226 077 forint, de még a legmagasabb fizetéssel rendelkezők keresete sem éri el a 250 ezer forintot. A pedagógusok majdnem 90 százaléka viszont a szakmájában tud elhelyezkedni. Ezt a képzési területet ebben a tekintetben csak a műszaki és az informatikai szakok előzik meg, míg a legnehezebben az államtudományi, a művészetközvetítési és a sporttudományi képzések egykori hallgatói találnak a diplomájuknak megfelelő munkát. A középmezőnyben - a fizetés és a diplomának megfelelő munkakör alapján is - a gazdasági, a természettudományi, az agrár-, a társadalomtudományi és a művészeti szakok vannak. A felmérés szerint azok a friss diplomások, akik három éve (vagyis a 2017/2018-as tanévben) végeztek bölcsészettudományi alapszakon, bruttó 284 161 forintot keresnek - bár ez 80 ezer forinttal marad el a pályakezdők átlagbérétől, a bölcsészek még így is a középmezőnyben vannak. A pályakövetési kutatás intézményi adatokat is közölt, eszerint a legmagasabb fizetéssel az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Debreceni Egyetem volt bölcsészhallgatói számolhatnak, havonta közel bruttó 300 ezer forinttal, a miskolci és a szegedi egyetem végzősei ennél kevesebb átlagbérről, havi bruttó 220-240 ezer forintról számoltak be. Fontos adat az is, hogy a bölcsészek 55,57 százaléka tud a szakmájában elhelyezkedni. A továbbtanulás előtt állók számára anyagilag jobb választásnak tűnő gazdasági szakok diplomásai valóban jobban keresnek, de távolról sincsenek félmilliós kezdő fizetések. Ehhez egyedül a Corvinus végzettjei kerülnek viszonylag közel bruttó 450 ezer forintos átlagfizetésükkel, a sorban a következő a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, de az átlagfizetés még itt is éppen csak meghaladja a bruttó 400 ezret. A többség 300 és 400 ezer forint között keres, vannak azonban, akiknek a fizetése még a 300 ezer forintot sem éri el.