Elárvult elefántokat költöztettek a Viktória-vízeséshez

A vadvédelmi parkban élő idősebb állatok nagy örömmel fogadták a hat árva ormányost.

Hat elárvult fiatal elefántot költöztettek át csaknem ezer kilométeres utazás után a zambiai-zimbabwei határon lévő Viktória-vízesés közelébe. A Marsie, Jack, Johnnie, Tessa, Mana és Amira nevű állatokat a különösen száraz 2018-ban és 2019-ben kiszáradt vizesgödrökbe szorulva találták az International Fund for Animal Welfare (IFAW) nevű állatvédő szervezet közlése szerint. Az anyaállatok vagy elpusztultak, vagy magukra hagyták kicsinyeiket. Mana ráadásul ragadozók támadása miatti sebeket is szerzett. A Zimbabwe fővárosa, Harare közelében felnevelt állatokat vasárnap indították útra új otthonuk felé, hétfőn pedig szabadon engedték a Panda Masuie vadvédelmi parkban, ahol eddig kilenc elefánt élt. „Hihetetlen volt látni, ahogy az idősebb állatok izgatott trombitálással és horkantásokkal lerohantak a dombról, hogy köszöntsék a fiatalokat. Fantasztikus volt az üdvözlés: gyengéden megérintették egymást az ormányaikkal és még arcukat is egymáshoz dörgölték” – mondta Roxy Danckwerts, a Wild is life (WIL) állatvédő szervezet munkatársa. A fiatal elefántoknak most meg kell tanulniuk, hogyan gondoskodjanak magukról a vadonban.