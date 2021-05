Felborult egy munkagép, meghalt egy ember Nemeshetésen

Irataik nem voltak, csak kábítószergyanús anyagmaradványok. A bajor hatóságok elől menekültek.

A Készenléti Rendőrség vonatkísérő járőrei intézkedtek még 2021. május 19-én szerdán a délutáni órákban a Budapest-Bécs között közlekedő személyvonaton két férfival szemben, akik semmilyen irattal nem rendelkeztek. Őket Győrben leszállították, átvizsgálták a ruházatukat, és egyiküknél kábítószergyanús anyagot találtak – adta hírül pénteken a police.hu . A rendőrök előállították a két utast a Győri Rendőrkapitányságra, ahol mindkettő drogtesztje pozitív lett, ezért őket kábítószer birtoklásának vétségével gyanúsítottként hallgatták ki, és vették őrizetbe. A német hatóságok magyar megkeresésre közölték: az őrizetesek ellen erőszakos bűncselekmény miatt nemzetközi körözést rendeltek el. Később a német állampolgárokat a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság fogdájába vitték. Közben csütörtökön a bajor rendőrség arról számolt be internetes oldalán, hogy három 24 éves fiatalt gyanúsítanak egy Landsberg am Lechben elkövetett emberöléssel. Egyiküket Augsburgban fogták el, a másik kettő pedig megegyezik a vonaton Győrnél lekapcsoltakkal. A németországi ügyészség kéri a kiadásukat. Német lapok számoltak be arról, hogy szombat este súlyos sérülésekkel találtak rá Landsberg am Lechben egy 26 éves, segítségért kiáltó férfire, akit kórházba vittek, de hétfőn meghalt.