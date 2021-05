Halálos lakástűz volt Tiszapüspökiben

Nem zárható ki, hogy a tüzet dohányzás okozta, de a pontos okot a katasztrófavédelem még vizsgálja.

Lakástűzben meghalt egy ember a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszapüspökiben - számolt be az esetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). Az állami hírügynökségnek Mukics Dániel az OKF szóvivője elmondta: negyed négykor érkezett a jelzés, hogy Tiszpüspökiben, a Kinizsi úton ég egy lakóház, amelyben gázpalackok is vannak. Tizenhat tűzoltó öt járművel érkezett a helyszínre, ahol a százhúsz négyzetméteres, egyszintes vályogház teljes terjedelmében égett. A tűzoltók az égő épületből két gázpalackot is kivittek. Oltás közben egy holttestet találtak a lakásban. Nem zárható ki, hogy a tüzet dohányzás okozta, de a pontos okot a katasztrófavédelem még vizsgálja. A tűzoltók a helyszínről kimentettek egy kutyát, elhelyezése érdekében értesítették az állatmentőket.