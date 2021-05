Újabb fideszes polgármester kritizálta a bérlakásokat kiárusító törvényjavaslatot

Dézsi Csaba András nem rejtette véka alá, mit gondol párttársa elképzeléseiről.

- mondta el az ugytudjuk.hu kérdésére Győr fideszes polgármestere. A városvezetőt a portál arról a Böröcz László-féle törvényjavaslatról kérdezte , amely szerint az önkormányzati ingatlanokat töredékáron vehetnék meg a jelenlegi bérlők, nagyon kedvező feltételekkel. Dézsi Csaba András szerint az önkormányzatnak vannak kötelezettségei a szociális ellátásban, de léteznek olyan bérlakások is, melyeknek lakói már nem tekinthetők szociális bérlőnek, mivel több generációval ezelőtt kapta a családjuk szociális alapon, ők csak megörökölték, de már nem szorulnak rá. Hozzátette, jelenleg olyan bérleti szerződések is vannak, amivel egy embernek még az unokája is bent lakhat az adott lakásban, mert megörökli a bérleti jogviszonyt. „Messze nem arról szól a kérdés számomra, hogy akkor adjuk el az összes lakást vagy ne? Ennél sokkal bonyolultabb a helyzet” - fogalmazott a polgármester. Nem ő az első fideszes városvezető, aki komolyan kritizálja a törvénymódosító javaslatot. Mint lapunk is megírta , a XVI. kerület polgármestere Kovács Péter marhaságnak nevezte az indítványt. Böröcz László tervezete egyébként ellene megy az európai trendeknek, és bizonyos esetekben épp a gettósodás felgyorsulásához vezethet. Lapunk ezzel kapcsolatos összeállítását ide kattintva olvashatja el.