Izraelbe és Ciszjordániába utazik az amerikai külügyminiszter

A külképviseleteken már meg is kezdődött a szavazás, a hazájukban élő szírek pedig szerdán járulhatnak az urnákhoz az elnökválasztáson, amelynek ezúttal is borítékolható a végeredménye.

Habár a szavazólapon az ország történetében először három jelölt neve is szerepel, kétség sem férhet Bassár el-Aszád győzelméhez - dacára a súlyos gazdasági válságnak és a továbbra is rendezetlen polgárháborús állapotoknak. A damaszkuszi rezsim ügyelt arra, hogy távolról nézve legitimnek tűnhessen a 21 éve hatalmon lévő elnök újraválasztása. Közelebbről vizsgálva azonban kilóg a lóláb. A kampányidőszakot mindössze másfél hetesre szabták, nehogya kirakatjelöltek, Mahmúd Ahmed Marei, egy megtűrt ellenzéki csoportosulás vezetője, illetve a 2012-2016 között kabinettag Abdulláh Szalúm Abdulláh. Az Aszád-párti propaganda már a jelenlegi államfő apja, Háfez hatalomra jutása óta, vagyis fél évszázada dominálja a médiát, de a választások közeledtével az illetékesek ügyeltek arra, hogy megerősítsék a vezér személyi kultuszát. A napokban egyes minisztériumok is az elnök mellett kampányoltak hivatalos csatornáikon. Aszád szintén odatette magát: látványos kedélyjavító intézkedéseket hozott, például újfent részleges amnesztiát hirdetett a felkelők támogatóinak, pénzjutalmat adott a közalkalmazottaknak és szabadon engedett 400 értelmiségit, akiket idén börtönöztek be rendszerkritikus véleményükért. A rezsim mindent megtesz, hogy minél magasabb részvételi aránnyal legitimálja. Az erőfeszítések nyomai legjobban Libanonban láthatók, ahol több mint egymillió szír menekült él. A L'Orient-Le Jour című helyi lap beszámolója szerint a damaszkuszi vezetéssel jó kapcsolatot ápoló libanoni pártok nyomást gyakoroltak a szírekre, hogy szavazzanak. Talán ennek is szerepe van abban, hogy egyes választók egészen abszurd nyilatkozatokat adtak. Például egy 21 éves férfi, aki Aszádra adta a voksát, az AFP-nek arról beszélt: az elnök mindent megadott nekik, ingyenes oktatást és egészségügyet. “Nézzék csak meg a különbséget a libanoni és a szíriai helyzet között” - hangoztatta az immár öt éve Libanonban élő fiatalember. Más libanoni politikai erők menekültellenes hangulatkeltésre használták a groteszk helyzetet - az Aszádra szavazó szíriaiak kiutasítását javasolták, mondván nekik már nincs szükségük nemzetközi védelemre. A szír menekültek jelentős részét viszont csak még jobban elkeseríti az egész procedúra. Mohamed An-Neszer a Népszavának az “elnyomás rituáléjának” és “szadizmusnak” nevezte az elnökválasztást. “Rendkívüli módon elszomorít, hogy a szíriai népet, köztük az önkény elszenvedőit és a rezsim áldozatainak szeretteit részvételre kényszerítik ebben a színjátékban, hiszen az érintettek pontosan tudják, hogy a döntésük nem hozhat változást” - fogalmazott az aktivista, aki a Twitteren dokumentálja az elnökválasztáson tapasztalt visszásságokat. Úgy vélte, Aszádnak nincs terve vagy elképzelése arról, hogyan javíthatná ki a kormányzati hibákat vagy enyhíthetné a gazdasági válságot. “Nem is áll érdekében megoldani a problémákat, amíg azok segítenek neki a nép elnyomásában, amíg az emberek azzal vannak elfoglalva, hogy egyszerűen túléljenek” - mondta el lapunknak Mohamed an-Neszer.