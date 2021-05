Verstappen nyerte a harmadik szabadedzést Monacóban

Ötvennyolc másodperccel az alapszakasz lezárása előtt szerzett triplának köszönhetően szerepelhet a rájátszásban.

Ötvennyolc másodpercen múlt, de végül ott lesz a címvédő Los Angeles Lakers az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság, az NBA szombat hajnalban elkezdődött rájátszásában. S persze ki más, mint a négyszeres bajnok LeBron James jelentette a pluszt a 2015-19 között sorozatban ötször nagydöntős, s ebből háromszor is diadalmaskodó Golden State ellen: a tavalyi finálé legjobbjának – MVP – megválasztott erőcsatár ugyanis lehetetlen helyzetből, dudaszóra úgy vágott be cirka kilenc méterről egy elképesztő triplát, hogy másfél perccel korábban még a szemét ápolták, melybe Draymond Green kapott bele, vagyis inkább érzésből emelte rá a végül sorsdöntő dobást. Ezzel a Lakers készülhet a Phoenix elleni főcsoport-negyeddöntőre, amiről a 32 ponttal alapszakasz gólkirály Stephen Curry vezette Warriorsnak sem kell még lemondania, ugyanis a Memphisszel szemben elcsípheti az utolsó kiadó playoff-helyet. A koronavírus ugyanis új lebonyolítást hozott az idei szezonra, az alapszakaszt a szokásos 82 meccs helyett tízzel kevesebbel tudták le a csapatok, melyek közül főcsoportonként az első hat automatikusan kvalifikálta magát a rájátszásba, a 7-10. helyezettek pedig a playinben pótvizsgáztak: a 7. a 8-kal, a 9. a 10-kel játszott ki-ki mérkőzést, az előbbi párharc győztese megnyugodhatott, míg a vesztes a gyengébb párbajból sikerrel kikerülővel javíthatott. Ez vár tehát még a GSW-re magyar idő szerint szombatra virradóra, ám este két meccsel már el is kezdődik a playoff. Ahová a legjobb mutatóval némi meglepetésre a Utah jutott be: a pontgyártásban Donovan Mitchell, Jordan Clarkson és Bojan Bogdanovic, a lepattanózásban Rudy Gobert, a társak kiszolgálásában pedig Mike Conley jeleskedett olyannyira, hogy történetében másodszor, 23 évvel a legendás Karl Malone és John Stockton vezette Jazz után nyerte meg az alapszakaszt. Akkor – ahogyan egy évvel korábban is – a Michael Jordan-féle Chicago ellen elbukta a nagydöntőt a Salt Lake City-i gárda, mely most ismét esélyesként veselkedhet neki a nagy menetelésnek, mely első állomásán majd a Golden State-Memphis csatájának fáradt győztese vár rá. Az alapszakasz alapján a hasonló magasságokban bő évtizede nem járt Phoenix jelentheti a legnagyobb veszélyt a Jazzre, soraiban a bajnoki gyűrűt eddig hiába üldöző legendával, Chris Paullal és a vajkezű Devin Bookerrel, de oda kell figyelni a bajnokság végére nagyon lendületbe jött, Damian Lillard vezette Portlandre, a szlovén csodatinivel, Luka Donciccsal merész álmokat dédelgető Dallasra, és persze az MVP-nek jelölt, sokoldalú centere, a szerbiai Zomborról elszármazott Nikola Jokic repítette Denverre is, nem is beszélve a már említett, címvédő Lakersről. Keleten sokáig még az is elképzelhetőnek tűnt, hogy a tavalyi nagydöntős Miami nem jut a playoffba, ám a Heat az utolsó 16 meccséből 12-t behúzott, így még a playint is elkerülte, s készülhet az előző két alapszakaszt megnyerő, ám a rájátszásban aztán mindkétszer váratlanul korán kizúgó, Jannisz Antetokunmpo vezette Millwaukee ellen. A Buckst az idén a Philadelphia és a Brooklyn is megelőzte: előbbinél, mely húsz év után nyerte meg ismét a konferenciáját nagy kérdés, ki tudja megállítani a brutál szezont futó, szintén MVP-jelölt Joel Embiidet, aki Tobias Harris és Ben Simmons társaságában igencsak messze juthat, nem véletlen, hogy a 76ers-fanok már 1983-at, a Philly harmadik és utolsó bajnoki címének évét emlegetik egyre gyakrabban. Ehhez persze lesz egy-két szava a Netsnek is: a Brooklynról már a szezon előtt lehetett sejteni, a favoritok közé emelkedik, hiszen tavalyelőtt nyáron igazolt oda a Golden State-ből a kétszeres aranygyűrűs, és kétszeres nagydöntő MVP Kevin Durant, aki azonban a teljes előző bajnokságot kihagyta Achilles-ín-szakadás miatt. Az idénre azonban teljesen felépült és Kyrie Irvinggel, valamint az idény közben Houstonból érkező James Hardennel igencsak hatékony triót alkottak. Más kérdés, hogy már az első akadály is komolynak ígérkezik, hiszen a Jayson Tatum-féle Bostontól sokkal jobb alapszakaszt vártak a szakemberek, ennek ellenére a Celtics csak a playinben vívta ki a playoff-jogot - igaz, Bostonban remélik, ezzel tényleg beindult a csapat, s a régi időket idézve – még, ha az komoly meglepetés is lenne – meg sem áll a nagydöntőig. Melyről elvben egyelőre a nyolc párharc mindegyik résztvevője álmodozhat, s csak júliusban derül ki, kik számítottak realistának.