Vízilabda ob I - Bajnok a Szolnoki Dózsa

A Szolnoki Dózsa nyerte az E.ON férfi vízilabda ob I 2020/21-es kiírását. A Tisza-parti együttes az OSC elleni döntős párharc második mérkőzésén is diadalmaskodott, a szerdai 18-10-es sikerét követően szombaton - idegenben - 14-13-ra nyert. A Szolnok ezzel 2017 óta először, története során tizedik alkalommal lett bajnok. Mindkét oldalon kihagyott emberelőnyökkel indult az összecsapás, majd a gólok sorát egy hatalmas bombával vendég oldalról Nagy Ádám nyitotta meg, de Erdélyi Balázs gyorsan válaszolt. A Szolnok némi szerencsével két góllal elhúzott és Burián Gergely ugyan ötösből szépített, Filip Filipovic a döntő addigi legszebb találatával - egy csodálatos kapás ejtéssel - visszaállította a különbséget. A középkedzés után Erdélyi szépített, de az első mérkőzésen öt gólt szerző Angyal Dániel egy kipattanót értékesítve betalált. A kapusok nem igazán tudtak hozzászólni a meccshez, Salamon Ferenc duplájával pedig egyenlített az OSC. A második negyedben a fővárosi csapat rendezte a védekezését, támadásban pedig Manhercz Krisztián és Hárai Balázs villanásainak köszönhetően hárommal meglépett, Angyal a negyed végén kozmetikázott. A harmadik felvonásban Jansik Dávid is feliratkozott a szolnoki gólszerzők közé, találatára Várnai Kristóf fantasztikus kapufás góllal válaszolt. A játékosok szebbnél szebb gólokat lőttek, így Filipovic két távoli bombája is szépségdíjas volt. Az újabb fordulatok után a Szolnok egygólos előnnyel kezdhette meg a zárófelvonást. Ennek elején Manhercz kettős előnyből egyenlített, de Radomir Drasovic révén ismét a vendégek vezettek. Hárai centerből megint egyenlített, a túloldalon viszont Konarik Ákos értékesített egy fórt. Nem sokáig vezetett a Szolnok, ezúttal Salamon "jelentkezett" egy óriási góllal. Az utolsó két percben mindkét gárda megkapta a maga emberelőnyét - az OSC kettőt is -, de csak a Szolnok használta ki a magáét: Angyal gólja egy kapufáról visszapattanó lövésből, Lévai Márton tarkójáról a hálóba pattanva született, ez azonban bajnoki címet ért a Tisza-partiaknak.