"Írásos jelentést nem adtam, senkinek nem ártottam"

A kormányfő bejelentette, megvan az ötmillió beoltott.

"Hónapok óta mondjuk, hogy ha vissza akarjuk kapni a normális, egészséges, derűs életünket, akkor a vírussal szemben az oltással védekezhetünk sikeresen. Ezt a célt most elértük"

- jelentette ki szombat délutáni Facebook-videójában a miniszterelnök. Orbán Viktor mindenkinek köszönetet mondott, akik "beletették" ebbe a munkájukat. Megköszönte azoknak is, akik felvették az oltást, hogy voltak ilyen bátrak. Akik még nem tették meg, azokat arra biztatta, hogy ők is oltassák be magukat. Tájékoztatása szerint az operatív törzs úgy döntött, hogy a mai naptól nem kell maszkot viselnünk a szabad téren, vagy éppen az utcán. Mindez azt jelenti, hogy elköszönhetünk a maszktól. "Itt a vége, fuss el véle, kedves maszk, viszontlátásra, goodbye!" - zárta mondandóját a kormányfő, aki videóját azzal zárta, hogy saját maszkját rátette a kamera objektívére. Az ötmilliós beoltotti létszámmal a kormány jelentős könnyítéseket vezetett be, amelyről lapunk is beszámolt. Ennek értelmében:



a kijárási tilalom megszűnik;

az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek a járványhelyzetre tekintettel elrendelt kötelező zárási időpontja megszűnik;

eltörlik a kötelező közterületi maszkviselést;

szabad lesz a sportolás a közterületeken, legyen szó akár egyéni, akár pedig csapatsportról;

magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fő részvételével korlátozás nélkül tartható lesz, míg a lakodalmakat legfeljebb 200 fő részvételével korlátozás lehet megtartani;

a szállodában vagy étteremben tartott magán- és családi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni a magánrendezvényen részt vevők elkülönítéséről;

egyéb zárt téri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek tartható;

szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül megtartható lesz (gyűlés is), 500 fő felett azonban csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt a szabadtéri rendezvényen;

a zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal lesz látogatható;

a 16–18 éves korosztály tagjai koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhatnak majd étterembe, moziba, ha rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.

A már említett kormányrendelet értelmében az alábbi intézkedések a beadott ötmillió vakcina után lépnek életbe, ennek ellenére Orbán Viktor azt mondja a videóban, hogy a mai naptól nem kötelező a maszk viselése az utcákon.