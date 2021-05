Meghalt 44 Covid-beteg, 416 új fertőzöttet regisztráltak

A Pálinkás József vezette Új Világ Néppárt jelezte, hogy részt kíván venni a megmérettetésben.

Mint ahogyan azt a párt elnöke az ATV Híradójának elmondta , várakozása szerint 20-30 jelöltet tudnak majd elindítani az előválasztáson. „Amennyiben az előválasztáson ötnél több jelöltünk túl jut, akkor tárgyalunk az önálló frakció létrehozásáról” - fogalmazott. Közgyűlésüket kedden tartják meg és szerdán teszik meg a hivatalos bejelentést. A csatorna összeállítása emlékeztetett, jelenleg öt politikus indulása biztos a miniszterelnök-jelölti előválasztáson: Márki-Zay Péter, Fekete-Győr András, Jakab Péter, Dobrev Klára és Karácsony Gergely már bejelentette indulását. Hozzájuk csatlakozhat most Pálinkás József. A döntés azt is jelentheti, hogy a párt képviselői részt vesznek a július 26-tól induló ellenzéki vitákon. Mint lapunk is beszámolt róla , ennek alapjait már lefektették az együttműködő pártok.