Lezuhant egy drótkötélpályás felvonó egyik kabinja Olaszországban, tizenketten meghaltak

Az embereknek joguk van a békés tiltakozáshoz - jelentette ki Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában pünkösdvasárnap alkalmából tartott ünnepi szentmisén. A katolikus egyházfő aggasztónak nevezte a Kolumbiában kialakult válságot, és azt mondta, imádkozik azért, hogy "komoly párbeszéd" útján "igazságos megoldást találjanak a problémákra, különös tekintettel a legszegényebbek helyzetére. A dél-amerikai országban nem egészen egy hónapja kezdődtek tiltakozó megmozdulások, amelyeket sok esetben rendőri erőszakkal vertek le. Ferenc pápa a bazilika főoltáránál mutatta be a pünkösdi misét. Beszédében vigaszt sürgetett a világ és az emberiség számára. Olyan vigaszt, amely nem pillanatnyi, nem ideiglenes, felületes segítséget jelent, hanem reményt ad, és gyógyít.

A katolikus egyházban is egységre van szükség - hangoztatta. Mint rámutatott, az apostolok között is voltak eltérő politikai nézetek, különböző világokhoz tartoztak, de az egyházban a különbözőségek összhangjára van szükség. Az egység nem jelent uniformizálódást - mondta a 84 éves egyházfő. Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában mutatta be a pünkösdi szentmisét korlátozott számú hívő előtt, de már egyszerre ezren vehettek részt a misén az elmúlt hetekben szokásos 200-300 fő helyett. Közben kint a Szent Péter téren rég nem látott kisebb tömeg gyűlt össze; a járvány miatt bevezetett korlátozások enyhítésével ismét visszatértek a rómaiak, valamint az olasz és a külföldi turisták. Elmaradt ugyanakkor - immár az egymást követő második évben - a római Pantheonban a hagyományos pünkösdi szertartás: az idén sem hullottak vörös rózsaszirmok a Pantheon tetején található nyílásból a szentlélek alászállásának jelképeként.