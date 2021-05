Meghalt Erőss Pál

Kicsivel ugyan, de az Idea Intézet szerint az ellenzéki összefogás vezet a Fidesz-KDNP-vel szemben.

a teljes, választókorú népességen belül három százalékponttal vezet. Az ellenzék listája három százalékponttal vezet a teljes, választókorú népesség körében a kormánypártok listája előtt – derül ki az Idea Intézet reprezentatív közvélemény-kutatásából . Az IDEA Intézet 2021. április 27. és május 4. között készített felmérése az ellenzéki pártok közös listájának és a Fidesz–KDNP listájának támogatottságát vizsgálta. Ebből az is kiderült, hogy az ellenzéki pártok egymás közötti belső erőviszonyai kis mértékben módosultak. 2021. április végén, május elején az IDEA Intézet mérése szerint a hat együttműködő ellenzéki párt (DK+Momentum+Jobbik+MSZP+LMP+P) közös listájabelül három százalékponttal vezet.

Az ellenzék 38, a kormánypárt pedig 35 százalékon áll.

Az elmúlt hónaphoz képest mindkét tömb egy-egy százalékponttal alacsonyabb támogatottsággal rendelkezik. A biztos szavazó pártot választók körében a két nagy politikai tömb távolsága még szűkebb, csak két százalék.



Míg az ellenzék listájára 48, a Fidesz–KDNP-re 46 százaléka szavazna.

Az ellenzéki pártok támogatottsága nem változott, míg a kormánypártoké két százalékkal nőtt. Ebben a körben a parlamenten kívüli kisebb pártok együttesen 6 százalékot szereznének, úgy, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 2, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 4 százalékos támogatottsággal rendelkezik. Az ellenzéki pártok támogatottságát egyenként vizsgálva az látszik, hogy a teljes, választókorú népességet nézve a Jobbik támogatottsága 11, a Demokratikus Koalíció támogatottsága 10 százalékon állt a mérés idején. A biztos szavazó pártot választók körében viszont továbbra is a DK áll az élen (16 százalék), amelyet a Jobbik követ (14 százalék). A Momentum Mozgalom 6, illetve 9 százalékot kapna egy most esedékes parlamenti választáson. A teljes népességet tekintve nincs más párt, amely bejutna a parlamentbe, de az MSZP ehhez nagyon közel áll (4 százalék), míg a biztos szavazó pártot választók körében továbbra is 5 százalékos támogatottsággal rendelkezik. A teljes, választókorú népességen belül, valamint a biztos szavazó pártot választók körében a Párbeszéd 2–2, míg az LMP 1–1 százalékot kapna. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Mi Hazánk Mozgalom 2−2 százalék pontot kapna egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson a teljes választókorú népesség csoportját vizsgálva. Az ismeretlen preferenciájúak (nem tudja melyik pártra szavazzon, nem mondja meg, hogy melyik pártra szavaz, illetve semmiképp sem menne el) aránya 31 százalék. A kutatók szerint a kormánypárt és az ellenzéki pártok támogatottsága rendkívül kiélezett, szoros küzdelem látható, ami az elkövetkezendő hónapokban még erőteljesebbé válhat.