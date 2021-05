Érik a Ferencváros csodaaranya

Ha azt nézzük, hogy öt nap múlva a Győr a világ legjobb női kézilabda csapata lehet (amennyiben a hét végi budapesti Final Fourban mindkét partiját megnyeri), a Ferencváros pedig ezt a szupergrupot beelőzi a magyar bajnokságban, akkor az mindent elmond a sportág hazai nívójáról.

Márpedig ez a forgatókönyv simán előfordulhat, hiszen a Győr igenis esélyes a BL-címvédésre, míg az NB I-ben már csak a Ferencváros veszítheti el az aranyérmet. Úgy tetszik azonban, hogy nem fogja. Az FTC rendkívül fontos rangadót nyert meg az ünnepek alatt, a nagyon harcos és harapós Debrecent verte idegenben 29-27-re. Mindez azt jelenti, hogy megőrizte lépéselőnyét a győri zöldekkel szemben, s ha a hátralévő két meccsét is hozza, akkor elhódítja a bajnoki aranyat legnagyobb riválisától, mivel pontegyenlőség esetén az egymás elleni mérleg gólkülönbsége neki kedvez. A FTC az utolsó két fordulóban Székesfehérváron az Alba Volán, a Népligetben az MTK ellen játszik, és egyáltalán nem tűnik lehetetlen küldetésnek a feladat, noha a szezon előtt mindez a csoda kategóriába tartozott. „Nagyon boldog vagyok, ennél nem kell szebb születésnapi ajándék. Ezt kaptam most erre a napra a Jóistentől, hogy erőt adott és nagy szívet”– értékelte a Ferencváros fontos győzelmét a születésnapos Szucsánszki Zita az M4-nek. A zöldek irányítója tíz gólt lőtt, ami ezen a poszton játszóknál ritkaság. Egyértelműen és ellentmondást nem tűrően irányította övéit, és teljesen kiváltotta a vállsérülése miatt hiányzó csapatkapitányt, Kovacsics Anikót. A mérkőzés tétjét mutatta az is, amit a lefújás után a balátlövő Háfra Noémi mondott a Fradi Médiának: „Annyira izgultam, hogy néhány infarktust kaptam a meccsen, folyamatosan néztem az eredményjelzőt, pedig sosem szoktam. Igen, végig izgultam, mert állandóan felzárkóztak, vezettünk, aztán egál lett, és ez ismétlődött folyamatosan, már azt sem tudtam, hol vagyok, szóval nagyon megkönnyebbültem a végén. Két mérkőzés van hátra, nagyon remélem, ez most már örömjáték lesz nekünk.” A Győr 33-21-re verte az MTK-t, és szintúgy két mérkőzése van még: a DVSC-vel idegenben, a Mosonmagyaróvárral otthon játszik. De a hátralévő két fordulóban fog eldőlni az is, hogy a Mosonmagyaróvár, a Siófok, a Vác, az MTK és a Debrecen közül melyik három csapat indulhat az Európa-ligában.