Karácsony: Az EU finanszírozza Orbán hibrid rezsimjét

Jámbor Andrásék tucatnyi 500 fő alatti blokkokban szervezi a vonulást a Hősök tere és a Kossuth tér között, fricskát adva az abszurd szabályoknak.

Tüntetünk június 5-én, most pedig el is mondjuk, hogy cselezzük ki a Fidesz abszurd korlátozásait – jelentkezett hétfőn újabb Facebook-bejegyzéssel Jámbor András, aki vasárnap jelentette be , hogy a Szikra Mozgalommal együtt a Diákvárosért és a Fidesz ellen szervez demonstrációt. Eleinte még bizonytalannak tűnhetett a terv, amire most a Mérce volt főszerkesztője is utalt: