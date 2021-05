Püspökké szentelték Balog Zoltánt

Jól állunk a járvány leküzdésében, de lehetnénk óvatosabbak, hogy ez így is maradjon.

Így összegezhetők a szakértői vélemények azzal kapcsolatban, hogy szombaton a legalább egyszer oltottak száma Magyarországon túllépte az ötmilliót, s ezt a miniszterelnök a közösségi oldalán azzal ünnepelte meg, hogy a Budai Vár egy kihalt szegletében „viszlát maszk” felkiáltással látványosan megszabadult a védelmet nyújtó textildarabtól. Az ötmillió elérését követően - mint arról lapunk is beszámolt - a korlátozások jelentős többségét feloldotta a kormány. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a régiónkban elért járványeredmények még törékenyek, mert 53 európai országból 26-ban már megjelent a koronavírus új, indiai változata. A szervezet éves értekezletének genfi megnyitóján az ENSZ főtitkára egyenesen úgy fogalmazott: a hadigazdálkodás logikájára van szükség a vírussal szemben. A hivatalos közlés szerint Magyarországra még nem hurcolták be, de bármikor megjelenhet itt is az indiai mutáns. Mindenesetre a járvány felszámolásában előttünk járó angolok azonnal felgyorsították oltási kampányukat, amikor náluk is kimutatták. Ha ebben is olyan szerencsénk lesz, mint a teraszok megnyitásával, ami a félelmekkel szemben nem vezetett tömeges megbetegedésekhez, akkor nem indulnak el felfelé a járványadatok, de erre nincs garancia. A WHO azt ajánlja, hogy akinek nem muszáj, az ne utazzon, ám ezt a magyar kormány nem hangsúlyozza, sőt a kétoldalú diplomáciai megállapodásokról szóló híradásokkal burkoltan épp utazásra biztatja a lakosságot. A hétvégén Szijjártó Péter külügyminiszter azt jelentette be, hogy a magyar állampolgárok szabadon utazhatnak Romániába, szombat estétől pedig karantén- és tesztkötelezettség nélkül jöhetnek Magyarországra a védettségi igazolvánnyal rendelkező román állampolgárok is. Közben a hazi magánlaboratóriumokban megsokszorozódott az antitest vizsgálatra jelentkezők száma, mert az emberek bizonyosságot keresnek, valóban védettek lettek-e az oltások után, s az állami egészségügyi rendszer ezt az igényt nem tudja kiszolgálni. Póda Tamás, a Synlab kereskedelmi és marketing igazgatója a 24.hu-nak arról beszélt, hogy emiatt egyéb vizsgálatokat még ők is kénytelenek hátrébb sorolni. A fertőzést kimutató tesztekből ugyanakkor kevesebbet végeznek, de ezeknek már csak a 2,7 százaléka volt pozitív a hétvégén, ami szintén a járvány lecsengését mutatja. Magyarországon október végén volt annyi az elhunytak száma (41), mint idén pünkösdkor. Beoltottak 5 023 145 főt, közülük 3 012 483-an már a második dózist is megkapták. G. E.