Szabad szemmel: Orbán vétói miatt béna kacsának tűnik az EU a nemzetközi politikában

Járványügyi korlátozásokkal ugyan, de a tavalyi szünet után idén megrendezték a hagyományos pünkösdi csíksomlyói búcsút és zarándoklatot.

Elmaradt ugyan a Magyarországról érkező, Nagy-Magyarország címeres zarándokvonat, autóbuszokkal érkezőket sem fogadtak még, a hívek csak gyalog, kerékpárral, személygépkocsival érkezhettek Csíkszeredába és a város határában lévő hegynyeregbe. Mintegy 40 ezer ember vett részt az eseményen, 35 ezer kártyát osztottak ki a szervezők a regisztráltak között, de mivel nem volt kötelező a regisztráció, így anélkül is engedélyezett volt a részvétel. A maszkviselés kötelező volt, de oltási igazolást nem kértek a résztvevőktől. A lehetőséget kihasználva oltási maratont szerveztek a kegytemplom közelében lévő kórházban, ahol péntektől vasárnapig bárki kérhette a Pfizer vagy az egy dózisú J & J vakcinát. Ám hiába erősítette meg az oltás szükségességét a népszerű Böjte Csaba, aki maga is átesett a fertőzésen és szombaton a búcsú napján a helyszínen oltatta be magát, a maratonon mindösszesen 248 oltást adtak be. Túlnyomó többségét vasárnap, a közeli Brassóból és Segesvárról érkező vakcinaturistáknak. A tragikusan alacsony székelyföldi oltási hajlandóságot Böjte atya buzdítása sem tudta ellensúlyozni. Igaz, az ellenpropaganda sem tétlenkedett, megjelentek „A Boldogságos Szeplőtelen Szűz közbenjárásában a Szentháromság oltalmaz, nem a vakcina” feliratú pólókban ünneplők, a suttogó propaganda, az egyház hivatalos vezetése egyetlen szóval sem buzdította oltakozásra a hívőket. Kelet-Közép-Európa legnagyobb vallási rendezvényének, amely évente hagyományosan több százezer embert mozgat meg, így is igen nagy nemzetközi visszhangja volt. Az amerikai Associated Press tudósításának köszönhetően számos világlap számolt be arról, hogy a vallási eseményt a szervezők összekapcsolták a koronavírus leküzdésével. Az egyik legnagyobb romániai fesztivál, a kolozsvári Untold igazgatója kettős mércével vádolta meg a hatóságokat, amiért több tízezres egyházi rendezvényeket engedélyeznek, de a koncertek résztvevőinek számát továbbra is 500 főben korlátozzák.