Családi cégétől vásárolt lakásokat Dunakeszi fideszes polgármestere, még CSOK-ot is vett fel hozzá

Nem csak a településvezetéshez, de a bizniszhez is remekül ért Dióssi Csaba.

A Turan Bt. székhelye is a társasház egyik lakásába van bejegyezve, viszont az elérhető cégadatok szerint legalább 2016 októbere óta nincs alkalmazottja. A lap hiába kereste Dióssi Csabát, ám cikkük megjelenése előtt interjút adott egy helyi lapnak. Ebben beszélt többek között a lakásokról is: (...) egy társasházat építettünk, hogy együtt maradhassunk a gyerekekkel, de meglegyen az önállóságuk. Így édesapám is ide költözhetett. Három generáció él együtt, egymásra számítva, mégis külön.” Nem a polgármester az első, aki a CSOK-hitel miatt kerül az érdeklődés középpontjába. Mint lapunk is megírta , az igazságügyminiszter ugyancsak ezen támogatás révén újította fel balatonhenyei házát. Varga Judit a botrány kirobbanását világossá tette: ha nem költözik be a törvény által előírt határidőre az ingatlanba, akkor mindent kamatostul fizet vissza.