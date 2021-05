Kásler kitüntette Karikó Katalint, és szíve szerint a Nobel-díjat is odaadta volna neki

A Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa jelezte, "ha magadtól nem tudod végrehajtani a blankai instrukciókat, akkor szívesen besegítek."

"Mindenekelőtt szögezzük le: Sebián-Petrovszki László, te egy utolsó, mocsok gazember vagy. Eszement hazugságokkal rágalmazod a feleségemet" - írta vasárnap esti Facebook-posztjában Bayer Zsolt.

A fideszes megmondóember azon húzta fel magát, hogy a DK országgyűlési képviselője egy közérdekű adatigénylésre hivatkozva fogalmazott meg negatív állításokat a Bayerné Matusovits Andrea vezette Országos Vérellátó Szolgálat működésével kapcsolatban. Bayer Zsolt szerint az ellenzéki politikusnak nem számít "az egészségügyben lehúzott sok évtized, a három szakvizsga, a feddhetetlen gyógyító tevékenység, a szakma és a betegek iránti tisztelet és alázat, a megszámlálhatatlanul sok ellátott beteg, az aneszteziológusként és intenzív terapeutaként dolgozva megmentett szintén megszámlálhatatlanul sok élet, nem számít a sportolókért végzett önfeláldozó munka", mivel az intézmény vezetője az ő felesége. A "férj jogán" világossá tette: ha nem ebben az "elasszonyosodott" világban élnénk, akkor még párbajra is hívná őt. Aztán gyorsan letett erről az elképzeléséről is, mivel szerinte Sebián-Petrovszki László nem párbajképes, aki ráadásul embernek is "hitvány", ráadásul sem tisztessége, sem becsülete nincs. "Éppen ezért, a ti köreitekben nagy-nagy megbecsülésnek örvendő, körberajongott, kongresszusotokon felszólaló, Gyurcsány mellé ültetett Nagy Blanka örökbecsű szavaival fordulok hozzád:



Üzenem neked, te csupasz pofájú f*sz, hogy lépj hátra egyet, és b**zd arcon magad."

A megmondóember egyúttal sürgette a politikust, tegye meg ezt minél előbb, mert ha nem tudja magától végrehajtani, akkor ő bizony szívesen besegít. "Ezen jótanács tudatában hazudozzál holnap a Parlamentben is, mert sokáig már úgysem lesz rá alkalmad. Világos? S-P1G!" - zárta sorait Bayer Zsolt.