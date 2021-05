Ronaldót üldözik a rekordok

Portugália a magyar válogatottal játszik az Európa-bajnokságon a Puskás Arénában, így három héttel a mérkőzés előtt kifejezetten érdekes, hogy miként vélekedik saját teljesítményéről a világ egyik, ha nem a legjobb játékosa.

Cristiano Ronaldo, a Juventus portugál labdarúgója az Instagramon hosszabb bejegyzésben összegezte az idényt. Amely a Juve szempontjából nem végződött teljes sikerrel, mert a bajnokságban csak a negyedik helyen végzett, ámbátor megnyerte az Olasz Kupát és az Olasz Szuperkupát, Ronaldo pedig gólkirály lett a Serie A-ban.

„Egy topjátékos élete és pályafutása tele van hullámhegyekkel és -völgyekkel. Minden évben fantasztikus ellenfelekkel, kiváló és nagy ambícióval futballozó játékosokkal rivalizálunk, ezért állandóan a legjobbunkat kell nyújtani”

– fogalmazott CR7, aki 29 találatával lett a liga gólkirálya. Sportszerűen gratulált az Internek a bajnoki aranyhoz, ugyanakkor azt írta: boldog, hogy az övé lett a gólkirályi cím, és annak is örül, hogy elhódították az Olasz Szuperkupát és az Olasz Kupát. Leszögezte, ezek az eredmények azért is elismerésre méltóak, mert „ebben az országban roppant nehéz trófeát nyerni”. Kijelentette, amiért jött, elérte: „Teljesítettem a célom: amikor a Juvéhoz érkeztem, megfogadtam, hogy mind a három sorozatot megnyerjük, illetve a legjobb játékosnak és a gólkirálynak járó elismerést is szerettem volna elhódítani. Többször mondtam: nem kergetem a rekordokat, éppen fordítva, azok üldöznek engem.” Úgy fogalmazott, hogy ugyan a labdarúgás csapatsport, ám egy játékos egyénileg azzal tudja segíteni a klubját, ha egyre jobb és jobb teljesítményt nyújt a pályán, és egyre többet és többet dolgozik az edzéseken. Ronaldo természetesen nem hagyhatta ki az értékelésből, hogy a világon egyedülálló csúcsot állított fel, miután már három topbajnokságban is átlépte a százgólos álomhatárt. „Büszke vagyok, hogy Angliában, Spanyolországban és Olaszországban is maradandót alkottam, és örömet szereztem csapataim szurkolóinak. Mindig ez motivált, és ez soha nem változik meg. Köszönet mindenkinek, aki részese volt ennek az utazásnak!” – írta a 36 éves világklasszis. Portugália a magyar válogatott elleni parti (június 15.) után négy nappal már Münchenben a németekkel, míg június 23-án a világbajnok franciákkal játszik ugyancsak Budapesten.