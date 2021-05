Már irtják a kifejlett szúnyogokat is

Az Illinoisi Egyetem kutatóinak szerkezete egyetlen nyálcseppet, a szingapúri gyorsteszt pedig a tüdőből kifújt levegőt elemzi. Az eljárásokkal elkerülhető az orrból illetve garatból vett minta kellemetlensége is.

Ígéretesnek tűnik az, a koronavírus tesztelésére használható eszköz, amely egyetlen nyálcseppből kevesebb mint fél óra alatt ad pontos eredményt – írta a hvg.hu . A szerkezet akár egyetlen vírusrészecskét is képes kimutatni az Illinoisi Egyetem kutatói szerint, akik már el is készítették a prototípust. Az eljárás lényege, hogy felismertetik és fluoreszkáló festékkel megfestik a vírushoz kapcsolódó géneket, ha a teszteredmény fluoreszcenciát mutat, a vírus jelen van a mintában. Az eszköz kezelése nem igényel előképzettséget, csupán némi óvatosságra van szükség a minták betöltése során. A SPOT-nak (Scalable and Portable Testing, skálázható és hordozható tesztelés) nevezett eljárás nem igényel hűtést vagy melegítést sem. A SPOT pontosabb, mint az úgynevezett egygénes tesztek, ugyanis több gént is képes detektálni, ráadásul mivel nyálmintával dolgozik, nincs szükség a kellemetlen, garatból és orrból vett mintavételezési eljárásra. Az akkumulátorral működő készülék alkatrészeinek egy része 3D-ben is nyomtatható, és a becslések szerint nagyjából 78 dollárba (22 ezer forintba) kerül majd. A teszteléshez szükséges anyagok 6-7 dollárért (körülbelül 2000 forint) érhetők el. A kutatócsoport 104 klinikai nyálmintával tesztelte az eszközt. A 30 pozitív mintából 18-at, a 74 negatívból pedig 73-at sikeresen azonosított. Ez a pontosság néhány esetben meg is haladja a jelenleg használt SARS-CoV2 tesztekét. A SPOT előnye az is, hogy sokféle vírust képes azonosítani: influenzavírusra és három másik emberi koronavírust tartalmazó mintával is tesztelték, és ezekben a vizsgálatokban is jól teljesített.